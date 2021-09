Xplore remporte un contrat de 2 millions de dollars avec le Pentagone pour accélérer les travaux sur Xcraft

in

Une conception d’artiste montre la plate-forme du vaisseau spatial Xcraft en orbite. (Xplorer l’illustration)

Xplore, basé à Redmond, dans l’État de Washington, a déclaré avoir reçu un contrat de 2 millions de dollars de National Security Innovation Capital, un accélérateur de développement matériel au sein de la Defense Innovation Unit du Pentagone, pour accélérer les travaux sur la plate-forme Xcraft de Xplore.

Le vaisseau spatial hébergeant des charges utiles devrait effectuer son premier lancement en orbite terrestre basse en 2023.

« Le financement important fourni par NSIC garantit que le gouvernement américain et les clients commerciaux auront un accès rapide à notre plate-forme Xcraft abordable », a déclaré aujourd’hui Lisa Rich, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Xplore, dans un communiqué de presse. “La récompense de 2 millions de dollars accélérera les acquisitions de composants et accélérera notre programme de vol.”

Xcraft est conçu pour fournir des services d’hébergement et d’autres services à une variété de clients et de charges utiles, avec la capacité d’atteindre des destinations allant de l’orbite terrestre basse à la lune, Mars, Vénus et les astéroïdes. Xplore dit qu’il a déjà un protocole d’accord avec Accion Systems pour héberger le propulseur ionique de prochaine génération d’Accion, connu sous le nom de TILE, pour une mission en orbite terrestre basse.

Xplore travaille avec l’observatoire WM Keck sur une gamme de télescopes spatiaux. (Explorer l’illustration)

Le financement devrait également accélérer le calendrier de développement d’un télescope spatial Xplore en collaboration avec l’observatoire WM Keck. Xplore indique que ces opérations devraient commencer peu après la première mission Xcraft LEO en 2023.

La vision d’Xplore appelle à créer une famille de télescopes spatiaux pour des missions en orbite terrestre basse ou dans l’espace cislunaire, c’est-à-dire la région de l’espace entre la Terre et la Lune. “Nos télescopes spatiaux fourniront des données en parallèle avec les observatoires au sol de Keck”, a déclaré Rich.

La société a également travaillé sur des projets pour des clients commerciaux ainsi que pour la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’US Space Force et l’Air Force. L’année dernière, par exemple, la NOAA a accordé à Xplore 670 000 $ pour étudier les futures options d’un observatoire météorologique solaire spatial.

Rich a déclaré que le prix NSIC était remarquable pour la rapidité de son exécution. « Nous avons été ravis de négocier ce contrat du début à la fin en seulement 21 jours », a-t-elle déclaré. « Le NSIC est clairement engagé dans le succès d’Xplore ; nous sommes impressionnés par leur capacité à accélérer et à opérer à la vitesse des affaires.