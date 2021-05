Xplore s’apprête à ouvrir une usine satellite dans la région de Seattle

La nouvelle usine de fabrication de satellites de Xplore se trouve dans le complexe de Redmond qui abritait autrefois Planetary Resources. (Photo Xplore)

Xplore, une startup de la région de Seattle qui vise à construire des satellites pour des missions interplanétaires, a une nouvelle adresse à Redmond, Washington – dans le même complexe de bureaux qui abritait autrefois l’entreprise d’extraction d’astéroïdes Planetary Resources.

«L’usine de 22 000 pieds carrés de Xplore est conçue sur mesure pour la fabrication de satellites», a déclaré aujourd’hui Lisa Rich, fondatrice et chef de l’exploitation de la société dans un communiqué de presse. «Il est grand, extensible et peut actuellement accueillir la recherche, le développement, la production et l’exploitation de 20 engins spatiaux par an.»

Et quand Rich dit que l’emplacement est fait sur mesure pour les satellites, elle ne parle pas seulement au sens figuré: il y a plusieurs années, Planetary Resources a construit une paire de satellites d’observation de la Terre sur les lieux, ce qui représente une étape importante vers la création d’une flotte de détection d’astéroïdes. vaisseau spatial.

L’un des satellites Arkyd-6 a été lancé sur une mission de démonstration orbitale en 2018. Malheureusement, Planetary Resources a manqué d’argent plus tard cette année-là et ses actifs ont été achetés par ConsenSys, une entreprise de blockchain.

Xplore devrait emménager dans les installations en juin pour commencer à construire des satellites XCraft de classe ESPA adaptés aux missions de covoiturage, ainsi que des engins spatiaux LightCraft pour les missions dans l’espace lointain.

«Nous prévoyons de construire plusieurs Xcraft et LightCraft simultanément», a déclaré Rich. «Nos salles blanches, nos zones de fabrication électronique, nos espaces de réunion, nos bureaux, notre centre d’opérations de mission et notre immense baie haute seront immédiatement utilisés.»

Xplore dit qu’il travaille déjà sur des projets pour des clients commerciaux ainsi que pour la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’US Space Force et l’Air Force. L’année dernière, par exemple, la NOAA a octroyé à Xplore 670 000 $ pour étudier les futures options d’un observatoire spatial de météorologie solaire.

À terme, la société a l’intention de devenir un guichet unique pour les opérations satellitaires «espace en tant que service», s’étendant jusqu’à la Lune, Mars, Vénus, les astéroïdes et d’autres destinations de l’espace lointain.

Parmi les conseillers de Xplore figurent Alan Stern, chercheur principal pour la mission New Horizons de la NASA à Pluton et dans la ceinture de Kuiper; Lou Friedman, co-fondateur de la Planetary Society; Keith Masback, ancien président et chef de la direction de la US Geospatial Intelligence Foundation; et Rob Meyerson, partenaire opérationnel chez C5 Capital et ancien président de Blue Origin.

«La nouvelle installation de Xplore renforce encore le Pacifique Nord-Ouest en tant que leader national du développement de satellites et d’engins spatiaux», a déclaré Meyerson dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. «J’ai hâte de voir le Xcraft et le LightCraft en production.»

La nouvelle installation de la société est en vue du bâtiment où SpaceX avait sa première installation satellite à Redmond, et non loin du complexe de fabrication de satellites Starlink de SpaceX ainsi que du siège de Redmond pour le projet de satellite Project Kuiper d’Amazon. L’usine satellite de LeoStella est située à Tukwila, Washington, près de l’aéroport international de Seattle-Tacoma.