xQc dit qu’il “ne s’attendait pas” à être banni de Twitch pour avoir diffusé les Jeux olympiques

Mercredi 28 juillet, l’un des plus gros streamers de Twitch, xQc, a été banni de la plateforme pendant cinq heures après sa dernière diffusion en direct. Le streamer s’est rendu sur Twitter pour répondre à sa dernière suspension.

Les interdictions de streamer sur Twitch sont monnaie courante. De temps en temps, l’un des streamers de la plate-forme est suspendu pour diverses raisons. Les raisons vont de la violation des directives de la communauté de Twitch au mépris de l’une des règles de DMCA et plus encore.

Le dernier streamer à atterrir sous la hache est xQc, l’un des plus grands noms de la plateforme. Le streamer compte 6,6 millions d’abonnés sur la plateforme de diffusion en direct. Il est l’un des plus grands créateurs de jeux de Twitch, avec ses diffusions en direct le mettant en scène en jouant à des jeux comme Minecraft, Among Us, GTA 5, Fortnite et plus encore.

VOIR: L’ancien mannequin playboy parle de la dysmorphie corporelle !

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pourquoi xQc est-il interdit sur Twitch ?

xQc, (de son vrai nom, Félix Lengyel) a atterri dans les eaux chaudes hier après que sa chaîne ait été coupée au milieu d’une diffusion en direct en cours.

Lorsque sa chaîne a été retirée des ondes, le streamer était en train de regarder en direct le match de judo des Jeux olympiques entre l’Autrichienne Michaela Polleres et la Japonaise Arai Chizuru. Par conséquent, l’interdiction du streamer était probablement liée au fait qu’il avait diffusé le match des Jeux olympiques.

Twitch et NBC se sont associés pour apporter le contenu en direct original des Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur la plate-forme de streaming.

xQc est allé sur Twitter peu de temps après et a parlé d’être banni pour avoir diffusé en direct les Jeux olympiques, affirmant qu’il « ne s’attendait pas » à être banni.

TROUVER: Qui est le petit-ami de Simone Biles, Jonathan Owens ?xQc/ Twitch

Le streamer répond à l’interdiction de Twitter

Le streamer s’est adressé à Twitter pour répondre à sa dernière interdiction. S’adressant à ses fans, il a écrit : « JE PENSE QUE J’AI OBTENU MA CHAÎNE EN DIRECT-DMCA. J’AI PRIS LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES ET J’AI PENSÉ QUE CELA SERAIT BIEN. Je ne m’y attendais vraiment pas, mais j’aurais pu facilement éviter ça. DÉSOLÉ POUR TOUS LES IMPLIQUÉS, Y COMPRIS LES TÉLÉSPECTATEURS. JE SERAIS MEILLEUR/ PLUS INTELLIGENT LA PROCHAINE FOIS ET JE SUIVRAI PLUS STRICTEMENT LES DIRECTIVES.

Pour les non-initiés, le DMCA, qui est abrégé en Digital Millennium Copyright Act, est appliqué sur un streamer lorsqu’il est surpris en train de diffuser le travail protégé par le droit d’auteur d’une autre personne / entité sur sa chaîne. Le créateur original du contenu peut envoyer à Twitch une notification de retrait.

Ce n’est pas la première fois que xQc est banni de Twitch. La dernière interdiction est la quatrième du joueur canadien depuis le début de 2020. Sa première suspension est survenue en mars 2020, l’obligeant à quitter la plate-forme pendant trois jours.

La seconde a suivi quelques mois plus tard, n’ayant duré qu’une journée. Cependant, son interdiction du 25 novembre 2020 a duré le plus longtemps, s’étalant sur sept jours. Sa dernière interdiction durera cinq heures.

Autres interdictions récentes de streamer sur la plate-forme explorées

À l’heure actuelle, ce n’est pas une nouvelle que Twitch n’hésite pas à punir ses créateurs pour avoir enfreint le DMCA ou ses directives communautaires.

Le mois dernier seulement, la principale streameuse féminine de la plateforme, Amouranth alias Kaitlyn Michelle Siragusa, qui compte 3,9 millions d’abonnés, a été confrontée à l’interdiction de diffusions controversées d’ASMR.

Suite à cela, un autre streamer nommé Indiefoxx a été banni des streams « ASMR Meta ». Les récentes interdictions de ces créatrices sont un exemple des actions en cours de Twitch pour modérer le “contenu sexuellement suggestif” sur la plate-forme.

Jeux olympiques de Tokyo 2020 | Bande-annonce – BBC

BridTV

3037

Jeux olympiques de Tokyo 2020 | Bande-annonce – BBC

https://i.ytimg.com/vi/Qrym1Lk3c1Q/hqdefault.jpg

816612

816612

centre

13872

Dans d’autres nouvelles, Expliqué : Quelle est la devise olympique pour Tokyo 2020 ?