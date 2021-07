xQc interdit sur Twitch pour une prétendue infraction DMCA

xQc reçoit une interdiction inattendue en regardant les Jeux olympiques sur Twitch.

La superstar de Twitch Félix “xQc” Lengyel a reçu une autre interdiction de Twitch. Twitch a viré Lengyel de l’antenne pendant sa diffusion en direct, et les rumeurs ont commencé à tourbillonner sur ce qui s’est passé. La raison exacte de cette sanction n’est pas claire à ce stade, mais beaucoup, y compris le streamer lui-même, pensent que le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) est le coupable. Un compte Twitter qui suit activement les interdictions de streamer a révélé la malheureuse nouvelle, et l’ancien pro d’Overwatch s’est rapidement rendu sur Twitter avec une réponse.

xQc interdit

❌ Partenaire Twitch "xQcOW" (@xqc) a été banni ! ❌https://t.co/Yg2gbrUP9c#twitch #ban #fourthban #partner #twitchpartner ⚾ – StreamerBans (@StreamerBans) 28 juillet 2021

Lengyel a été mis en ligne aujourd’hui dans la catégorie “Just Chatting” et a atteint 60 000 téléspectateurs, où il regardait et réagissait aux vidéos. Les Jeux olympiques d’été de 2020 sont tombés sur son radar et il a regardé des images de l’événement sportif international. Twitch a ensuite brusquement supprimé la chaîne de Lengyel et sa diffusion en direct a été interrompue. Les détails sont clairsemés, mais le streamer et beaucoup d’autres pensent qu’il a subi une frappe DMCA redoutée, ce qui a entraîné la punition.

xQc réagit à l’interdiction

JE PENSE QUE J’AI OBTENU MA CHAÎNE EN DIRECT-DMCA. J’AI PRIS LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES ET J’AI PENSÉ QUE CELA SERAIT BIEN. Je ne m’y attendais vraiment pas, mais j’aurais pu facilement éviter ça. DÉSOLÉ POUR TOUS LES IMPLIQUÉS, Y COMPRIS LES TÉLÉSPECTATEURS. JE SERAIS MEILLEUR/ PLUS INTELLIGENT LA PROCHAINE FOIS ET JE SUIVRAI PLUS STRICTEMENT LES LIGNES DIRECTRICES – xQc (@xQc) 28 juillet 2021

Le streamer populaire s’est rendu sur Twitter avec sa réaction à une autre interdiction de Twitch. Dans une diatribe pleine de majuscules, Lengyel s’est excusé et a promis d’être meilleur à l’avenir.

Il semble qu’il y ait du sarcasme dans la réponse de Lengyel, mais il devra maintenant rester sur la touche et peut-être faire appel de l’interdiction. Ce n’est pas la première fois que Twitch discipline la personnalité. L’année dernière, la plate-forme a interdit à Lengyel d’avoir triché pour avoir triché lors de l’événement “Glitchcon” de Twitch Rivals. Cependant, le DMCA est une infraction beaucoup plus grave en surface. Ces derniers temps, l’industrie des médias n’a cessé de punir les streamers pour avoir écouté des chansons populaires et regardé des vidéos sans autorisation appropriée.

Malheureusement pour Lengyel, Twitch est connu pour ne pas reconnaître publiquement ces punitions, comme dans le cas de Guy “DrDisrespect” Beahm. Nous devrons finalement attendre et voir ce qu’il adviendra de la situation actuelle avec une autre des stars les plus reconnaissables de Twitch.

Restez à l’écoute d’ESTNN, et nous vous tiendrons au courant.

Image en vedette : xQc

