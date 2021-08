xQc reçoit encore une autre interdiction de Twitch

in

La personnalité de Twitch xQc a de nouveau été bannie de Twitch.

Les dernières semaines ont été difficiles pour le célèbre streamer Twitch et ancien pro d’Overwatch Felix “xQc” Lengyel. Alors que le streamer de variétés prolifique n’est pas étranger à la controverse et à la discipline, Lengyel a en quelque sorte reçu une autre interdiction de Twitch aujourd’hui.

Les détails de cette punition ne sont pas clairs si tôt. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que Lengyel est à nouveau incapable de diffuser sur la plateforme pour le moment.

xQc banni… Encore une fois pour des raisons inconnues

❌ Partenaire Twitch "xQcOW" (@xqc) a été banni ! ❌https://t.co/Yg2gbrUP9c#twitch #ban #fifthban #partner #twitchpartner ✊ – StreamerBans (@StreamerBans) 14 août 2021

Cette instance marque la deuxième interdiction de Lengyel depuis la punition DMCA des Jeux olympiques d’il y a deux semaines. Le créateur de contenu a réagi aux Jeux olympiques d’été de 2020 en direct sur son flux et a subi une interdiction temporaire. Alors que Twitch a levé l’interdiction, Lengyel a décidé d’intenter une action en justice pour la grève du DMCA.

L’interdiction d’aujourd’hui n’est pas aussi claire. Lengyel était en direct hier pendant près de 11 heures, culminant à près de 60 000 téléspectateurs tout en réagissant aux vidéos YouTube et en jouant à des jeux tels que Apex Legends et Valorant selon Twitch Tracker. Il est possible que cette infraction provienne d’une autre grève DMCA ou peut-être d’une violation des conditions de service (TOS) de Twitch.

Malheureusement, nous ne pouvons que théoriser les possibilités. Ni Twitch ni Lengyel lui-même n’ont reconnu la dernière interdiction.

Twitch a effacé la violation du DMCA des Jeux olympiques du streamer le jour où elle s’est produite. On ne sait pas ce qui a causé la situation aujourd’hui ni dans combien de temps xQc reviendra sur Twitch.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cette histoire en développement.

Image en vedette : xQc sur Twitch

