XR jette du fumier de cheval devant les bureaux du journal avant le deuxième jour de manifestations

L’acte a eu lieu tôt dimanche matin alors que le fumier était versé à l’extérieur du bâtiment de l’ouest de Londres qui abrite le Daily Mail, Mail on Sunday, i, Independent et Evening Standard.

XR a tenté de faire la même chose à l’extérieur des bureaux du Daily et du Sunday Telegraph, mais a été arrêté par la police.

Cela survient alors que le groupe se prépare pour une autre manifestation à partir de midi sur la place du Parlement.

Selon le Times, XR fera équipe avec Black Lives Matter et d’autres groupes de campagne pour une manifestation, avec des discours de l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn, avant de se rendre au bureau londonien de News UK.

Samedi, XR a participé à la marche de l’Assemblée du peuple dans le centre de Londres, aux côtés d’autres organisations telles que Kill The Bill, Free Palestine, Stand up to Racism et plus encore.

Pendant ce temps, une manifestation pour la liberté de danser aura lieu dimanche.

La manifestation, organisée par Save Our Scene, verra des manifestants défiler du siège de la BBC jusqu’à la place du Parlement, dans le but de protester contre les restrictions de Covid-19 sur l’industrie hôtelière.

Dans une déclaration partagée sur Instagram, Save Our Scene a déclaré: «Nous représentons des milliers de musiciens, d’équipes d’événements et de lieux demain, alors n’oubliez pas cela lorsque vous viendrez.

“Le message de demain au gouvernement est d’ouvrir l’ensemble de l’industrie sans plus tarder, nous devons donc le communiquer sans donner aucune raison de détourner l’attention.”

Les interprètes comprendront Hannah Wants, Eats Everything, Heartless Crew, et Fabio et Grooverider.

Des milliers de personnes sont descendues sur Hyde Park à Londres samedi après-midi lors de la dernière série de manifestations contre les mesures de verrouillage de Covid.

La foule a défilé dans Oxford Street avant de se rassembler à Hyde Park tout en tenant des banderoles, des pancartes et des drapeaux.

Les manifestants se sont également dirigés vers Downing Street, avec des foules lançant des fusées éclairantes et scandant fort avec des gens entendus crier « honte à vous » et pointant vers le numéro 10, suivis de huées prolongées.

/ Fil PA

Des arrestations ont été effectuées sur des soupçons de violation de l’ordre public, d’agression contre la police et en lien avec une agression précédente, a déclaré la police du Met.

Trois officiers ont été légèrement blessés “mais tous restent en forme et en bonne santé”.

“La grande majorité des manifestants se sont engagés de manière positive avec nos officiers”, a déclaré le surintendant principal Karen Findlay.

“Nous avons connu de petites poches de comportement antisocial à Whitehall, impliquant des missiles lancés sur des officiers, mais ceux-ci ont été traités rapidement et efficacement.

“Je suis reconnaissant à l’équipe de commandement, à tous nos officiers et à ceux qui ont manifesté dans le centre de Londres pour avoir obtenu un résultat positif.”