XREX, soutenu par l’État, lève 17 millions de dollars pour résoudre les problèmes de liquidité du dollar grâce à la blockchain ⋆ Crypto new media

La société de fintech Blockchain XREX a conclu un cycle d’investissement pré-A de 17 millions de dollars dirigé par un consortium d’investisseurs mondiaux, soulignant la demande institutionnelle accrue de startups axées sur la cryptographie.

Le consortium a été dirigé par CDIB Capital Group, une société cotée en bourse à Taïwan, et comprend des investisseurs de grandes banques et sociétés de capital-risque d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.

Plusieurs autres sociétés cotées en bourse ont également participé au cycle d’investissement, notamment SBI Investment, qui est une filiale de SBI Holdings, ThreeD Capital, E.Sun Venture Capital et Systex Corporation. Black Marble, New Economy Ventures, Metaplanet Holdings, Seraph Group et le National Development Fund du gouvernement taïwanais ont également participé au cycle.

XREX a déclaré que les fonds seraient utilisés pour étendre son portefeuille de devises fiduciaires, acquérir des licences et conclure de nouveaux partenariats avec des institutions financières et des fournisseurs de portefeuilles numériques. La mission déclarée de la société est d’utiliser la technologie blockchain pour résoudre les pénuries de liquidités en dollars sur les marchés émergents.

Bien que la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale soit menacée en raison de l’intervention massive de la Réserve fédérale et des efforts de dédollarisation en Chine et en Russie, le billet vert reste la monnaie la plus utilisée dans le monde. Comme la Banque des règlements internationaux l’a expliqué dans son rapport de financement 2020 en dollars américains, le billet vert représente bien plus de 80 % du volume des transactions de change. Il représente également plus de 60% des réserves officielles de change.

La pandémie de Covid-19 a introduit des tensions supplémentaires dans la liquidité du dollar américain, en particulier sur les marchés émergents qui dépendent fortement du billet vert. Ces problèmes de liquidité avaient un impact sur le commerce mondial bien avant que la pandémie ne s’enracine. Exemple concret : une enquête de la Banque asiatique de développement sur le financement du commerce en 2019 a révélé que près de 30 % des personnes interrogées ont cité la liquidité en dollars comme un obstacle majeur.

Le cofondateur et PDG de XREX, Wayne Huang, a déclaré : « Nous comprenons parfaitement les difficultés rencontrées par de nombreux commerçants transfrontaliers qui n’ont pas un accès sécurisé aux liquidités en dollars américains ». En réponse, son entreprise travaille avec les régulateurs et les institutions financières pour développer des outils qui aideront les commerçants et les petites entreprises des marchés émergents à réduire les pertes de change et à obtenir un accès plus fiable aux dollars américains.

