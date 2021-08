XRoad change l’industrie du cloud computing et lance le produit NFT révolutionnaire de XRI, GoldDebit

Un produit NFT innovant, appelé GoldDebit, par XRI (XRoad Initiative) est encore à venir.

Qu’est-ce que GoldDebit NFT ?

GoldDebit NFT est un nouveau type de produit NFT en lingots d’or. En plus de la valeur de l’actif du lingot d’or, GoldDebit NFT a un élément très divertissant.

Surtout le GoldDebit avec des autographes de personnes célèbres (ils s’associent d’abord à l’industrie du sport) a un grand attrait non seulement pour les fans qui ont écrit cet autographe mais aussi pour des millions de personnes à travers le monde, car les lingots d’or autographiés peuvent être un produit que les gens peuvent garder comme un atout.

Perspective de développement

Ce GoldDebit fournit des autographes de personnes célèbres. De plus, XRI développe une ville virtuelle où les gens peuvent socialiser avec des personnes célèbres, telles que des athlètes, à l’avenir.

– Développement d’un nouveau produit NFT, GoldDebit avec une société commerciale.

– Introduction d’un système de points avec GoldDebit pour les clients qui achètent le produit NFT.

– Réalisation du transfert d’argent international avec GDP (Gold Debit Point)

– Création d’un modèle de microfinance pour utiliser GoldDebit

– etc …

Ce nouveau projet avec la technologie blockchain et les services NFT semble nous montrer une croissance très rapide de son industrie. Ils étendent leurs services sur de nouvelles plateformes, telles que la nouvelle place de marché NFT, avec des produits NFT qui incluent des éléments très divertissants, nous devons donc être à l’affût de ce qui nous attend.

Non seulement ce XRoad est en train de changer l’industrie du cloud computing.

Les fondements de l’entreprise numérique sont intégrés dans le Cloud Computing. Au cours des 10 dernières années, cette industrie s’est développée à une vitesse vertigineuse. Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux pour les services de cloud public devraient augmenter de 23,1% en 2021 pour atteindre un total de 332,3 milliards de dollars, contre 270 milliards de dollars en 2020, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. Nous voyons de plus en plus de façons de se connecter et collaborer. , passer au cloud.

L’augmentation du volume de travail effectué par les entreprises mondiales et le nombre de jeux sur Internet, l’augmentation de la demande des consommateurs en bande passante et en contenu, la croissance mondiale du nombre de smartphones, le développement rapide des applications web et mobiles et à fort développement les frais d’administration sur tous les serveurs locaux contribuent à cette croissance accélérée.

Bien que l’activité de cloud computing ait commencé sur des serveurs centralisés avec des services comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure et Alibaba Cloud dominant l’espace de cloud computing centralisé. Avec l’avènement de la technologie blockchain, la plupart des entreprises se tournent davantage vers une infrastructure informatique décentralisée en raison des nombreux avantages qu’elle offre.

L’un des principaux revers du cloud computing centralisé est l’absence d’une architecture de sécurité tenace et le recours à des serveurs centralisés. L’implication, cependant, est qu’un seul point de défaillance du serveur se propagera sur l’ensemble du réseau, le mettant hors ligne ou désynchronisé, XRoad, un cloud computing alimenté par blockchain, résout ce problème.

XRI, abrégé en X Road Initiative, a été répertorié dans Coineal le 23 juillet. Les entreprises du monde entier ont appris que répondre aux besoins de l’infrastructure commerciale numérique nécessite une stratégie décentralisée. Le cloud doit devenir une architecture décentralisée pour un meilleur accès, flexibilité, efficacité et sécurité.

XRoad propose un système de cloud computing décentralisé sans égal

XRoad a l’intention d’offrir une infrastructure décentralisée aux utilisateurs individuels d’Internet pour servir de lien entre la technologie blockchain et les données du monde. XRoad assemble Oracle, un système de cloud computing décentralisé pour l’interopérabilité pilotée par l’utilisateur entre le monde hors chaîne et les contrats intelligents, ainsi que pour l’autosouveraineté des données individuelles. XRoad a pour mission d’apporter des solutions commerciales sur le marché des données et de résoudre de nombreux défis imminents qui ont érodé le secteur.

Le stockage décentralisé (XRDS) offert par XRoad est le produit d’une philosophie de gestion de données décentralisée multi-cloud et d’une souveraineté individuelle des données. XRDS fournit des solutions économiques aux problèmes que les systèmes de stockage centralisés ne peuvent pas résoudre.

En raison d’une approche décentralisée de la gestion des données fournie par la technologie blockchain, les personnes du monde entier peuvent participer aux opérations en cours chez XRoad pour stocker, sécuriser, vérifier et authentifier les données individuelles d’une manière que les solutions de stockage centralisées ne peuvent pas gérer.

Dans XRoad, les données sont réparties sur tout un réseau, ce qui rend très difficile l’attaque ou la censure du réseau. De plus, l’utilisation efficace de l’espace de stockage au sein d’un réseau dispersé et sans frontières permet d’économiser de l’argent à un moment où les prix du stockage de données augmentent ou deviennent plus difficiles à comprendre.

XRoad permet de stocker en toute sécurité plusieurs copies de données sur des nœuds séparés au sein d’un réseau, ce qui est important dans le cas de la sauvegarde des données. Ceci afin que les consommateurs et/ou les entreprises puissent bénéficier de la disponibilité et de la fiabilité que le stockage centralisé ne peut pas offrir.

Les développeurs de la plate-forme XRoad pourront utiliser des bibliothèques communes pour faciliter la création de solutions blockchain sans avoir à apprendre un nouveau langage de programmation. Les utilisateurs obtiendront un lecteur crypté et une connexion globale qui ne nécessitent pas de mot de passe, leur permettant de déplacer en toute transparence leurs données vers le programme de leur choix.

L’avenir du cloud computing est ici avec nous

La prochaine étape pour assurer la sécurité de l’information est sans aucun doute la blockchain, et XRoad dirigera cette innovation. Les données XRoad sont stockées dans de nombreux nœuds à travers le monde et n’ont pas de point de défaillance unique. Cela résout le problème de la sécurité des données dans diverses situations imprévues. Avec XRoad, seuls ceux qui disposent d’une clé correspondante pour accéder aux données cryptées peuvent contrôler et accéder aux fichiers publiés sur la blockchain.

Les initiatives de cloud computing existantes présentent certains défauts ; cependant, les réseaux de sécurité de pointe comme XRoad Network fournissent un cloud computing sécurisé à un coût dix fois inférieur à celui des fournisseurs existants sur le marché. L’avenir s’annonce prometteur pour l’initiative XRoad, car des partenaires stratégiques se sont ralliés au projet.