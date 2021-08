XRP a du mal à rester au-dessus de 1,05 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Ripple révèle une lutte acharnée pour rester au-dessus de 1,05 $. Un support solide se trouve actuellement à la barre des 1,05 $. Une forte résistance se trouve actuellement à la barre des 1,10 $.

L’analyse des prix Ripple révèle que l’altcoin a du mal à rester à flot au-dessus de la barre des 1,05 $. Au cours des dernières 24 heures seulement, la pièce a connu quelques baisses mais a réussi à rester au-dessus de la barrière psychologique de 1,05 $. Ripple suit également le précédent du marché établi par le roi Bitcoin et la reine Ethereum. Au moment d’écrire ces lignes, le prix de Ripple s’élève à 1,07 $.

L’analyse des prix d’ondulation Le chandelier d’un jour révèle une volatilité accrue

L’analyse des prix des chandeliers d’un jour Ripple révèle que la volatilité augmente par rapport à la semaine dernière et que la situation n’est pas différente aujourd’hui. La bande de Bollinger supérieure se trouve à 1,40 $ alors que la bande de Bollinger inférieure se trouve à 0,80 $. La moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) et la moyenne des bandes de Bollinger servent actuellement de points de résistance solides.

Tableau des prix des chandeliers XRP/USD sur 1 jour. Source : vue de négociation

La moyenne mobile sur neuf jours se situe à 1,18 $, tandis que la moyenne des bandes de Bollinger se situe à 1,10 $. L’indice de force relative (RSI), en revanche, reste tranquille au score de 52,45, ce qui donne un signe neutre et permet aux acheteurs de renverser la table baissière en faveur des haussiers.

Le graphique en chandeliers de 4 heures du prix XRP/USD confirme la lutte baissière

Le Bitcoin a entraîné le marché dans une tendance baissière hier, et l’analyse des prix Ripple montre également l’effet sur les graphiques XRP/USD. Le graphique en chandeliers de quatre heures XRP/USD est une représentation de la même tendance baissière, littéralement peinte en rouge sur tout le graphique. La volatilité a également augmenté sur le graphique des chandeliers de quatre heures. La bande supérieure de Bollinger se trouve à 1,26 $, marquant le point de résistance le plus fort pour l’altcoin, tandis que la bande inférieure de Bollinger se trouve à 1,04 $, marquant le support le plus solide. La moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) se situe à 1,11 $, marquant un point de résistance solide pour l’altcoin, tandis que la moyenne des bandes de Bollinger présente également un autre point de résistance solide à 1,15 $.

Tableau des prix des chandeliers XRP/USD sur 4 heures. Source : vue de négociation

La bande supérieure de Bollinger se trouve à 1,26 $, marquant le point de résistance le plus fort pour l’altcoin, tandis que la bande inférieure de Bollinger se trouve à 1,04 $, marquant le support le plus solide. La moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) s’élève à 1,11 $, marquant un fort point de résistance pour l’altcoin, tandis que la moyenne des bandes de Bollinger présente également un autre point de résistance solide à 1,15 $. Le score RSI, cependant, présente une meilleure opportunité que sur le graphique journalier. Le score RSI se situe à 32,08 $, penché du côté de la survente. Il y a ici de nombreuses opportunités pour les traders de changer la direction de la tendance en un mouvement haussier contrôlant la tendance d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix d’ondulation : le XRP faible cherche refuge au-dessus de la barre des 1,07 $

Bien que l’analyse des prix Ripple révèle des points faibles et une lutte continue contre les ours, il semble que le XRP ait trouvé un solide soutien à 1,05 $. Les niveaux actuels maintiennent la devise au-dessus de la barrière psychologique de 1 $. Si les niveaux de support actuels persistent, l’altcoin est susceptible de retester la fourchette de 1,1 $ dans un proche avenir. Si les niveaux de support actuels échouent, l’altcoin est susceptible de chuter au niveau de 0,8 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.