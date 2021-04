XRP au-dessus de 2 $? Pourquoi l’intégration DeFi pourrait changer la donne

Compartir

Avec les gains les plus importants dans les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière, le XRP se négocie à 1,88 $, enregistrant une augmentation de 35,9% au cours du dernier jour. Sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, le XRP a augmenté de 107% et 307% respectivement.

XRP sur une trajectoire haussière sur le graphique de 24 heures. Source: XRPUSDT Tradingview

Le trader Altstreet Bets a partagé le graphique ci-dessous pour indiquer que le prix du XRP pourrait atteindre 3 $ “sans résistance”. Le trader a établi le support à 1,10 $ et 1,72 $ et estime que XRP pourrait cibler 8,49 $ à long terme.

Source: Paris Altstreet

De nombreux facteurs contribuent aux performances récentes de XRP. Le grand intérêt des investisseurs en Corée du Sud, l’achat du token contre une prime et le cas de nouvelles utilisations du XRP.

Dans le domaine juridique, le commerçant King Solomon a été optimiste sur les récents développements de la Securities and Exchange Commission contre Ripple Labs et sur le procès des dirigeants Brad Garlinghouse et Chris Larsen.

Présenté par la vente présumée d’un titre non enregistré, les choses semblent aller en faveur de la société de paiement.

Le chercheur Leonidas Hadjiloizou a montré la position des institutions internationales sur le XRP. La Banque des règlements internationaux, dans un rapport, a déclaré que le XRP “n’est certainement pas une garantie”. Hadjiloizou a déclaré:

Jay Clayton ferait-il pression pour intenter une action en justice contre Ripple alors qu’il sortait s’il pensait que la SEC prendrait de toute façon des mesures après son départ? Je ne pense pas que je le ferais. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que la SEC ne veut pas de ce procès et la résoudra si elle peut sauver la face.

Bien que le différend juridique soit loin d’être terminé, le sentiment sur le résultat est optimiste sur le marché de la cryptographie. Le roi Salomon a dit:

En outre, l’affaire semble révéler que les anciens dirigeants de la SEC ont fait passer leur gain personnel avant le bien-être de la nation. Lorsque l’agence déclare à plusieurs reprises dans les dépôts et les auditions que «la SEC n’est pas jugée ici», c’est presque certainement le contraire.

Les cas d’utilisation XRP s’étendent à DeFi

Solution interopérable Wanchain a annoncé que XRP sera intégré à sa plate-forme aux côtés d’Ethereum, Bitcoin, EOS et autres. Profitant des “ponts multi-chaînes universels” de Wanchain, les utilisateurs pourront échanger des jetons XRP inter-chaînes.

À partir de maintenant, les détenteurs de XRP peuvent commencer à gagner à partir des protocoles Wanchain DeFi tels que WanSwap, l’échange décentralisé natif de la plate-forme. L’équipe de Wanchain a déclaré dans un message officiel:

Les détenteurs de XRP peuvent désormais utiliser en toute sécurité leur XRP pour exploiter, exploiter et fournir des liquidités plutôt que de simplement laisser leurs jetons inactifs sur les portefeuilles et les échanges. Les jetons XRP peuvent désormais interagir avec les applications DeFi et atteindre leur plein potentiel.

Les utilisateurs de Wanchain auront à leur disposition un portefeuille natif et un site Web Wanbridge où ils pourront envoyer et recevoir du XRP cross-chain.

Pour y parvenir, la plate-forme «convertit» le jeton en XRP Ledger et, dans le cas d’Ethereum, frappe un jeton ERC-20 appelé wanXRP. Toutes les transactions utilisant Wanchain sont gratuites.