XRP de Ripple tire 22% au milieu d’une activité de développement élevée Crypto nouveaux médias

Tout le marché global de la crypto entre dans une consolidation mineure après le solide rallye, Ripple XRP continue de progresser vers le nord. Au moment de mettre sous presse, XRP se négocie de 22% à un prix de 1,33 $ et une capitalisation boursière de 61,6 milliards de dollars.

Au cours de la semaine dernière, XRP a gagné plus de 60%, surpassant même d’autres plus performants comme l’ADA de Cardano. Ainsi, il a réussi à se découpler du reste de la foule crypto. C’est pour la première fois en trois mois que le XRP se négocie à des niveaux aussi élevés.

Comme l’écrit le fournisseur de données en chaîne Santiment, l’action des prix suit la forte activité de développement sur la blockchain Ripple.

Avant de se découpler du pack #crypto, nous avons vu des indices d’activité de développement monter en flèche. L’équipe de #XRP soumet désormais le taux d’activité #github le plus élevé de l’histoire de l’actif.

Ledger XRP prenant en charge l’innovation NFT

Ripple cherche à se lancer dans la dernière tendance NFT et a noté que le grand livre XRP est tout à fait approprié pour aider à développer davantage les jetons non fongibles (NFT).

Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a noté :

Le XRP Ledger offre une combinaison unique de fonctionnalités de paiement à faible coût, à grande vitesse et de qualité nécessaires pour rationaliser la création de NFT à grande échelle. En particulier, la capacité du grand livre à maintenir des frais de transaction cohérents, ce qui est impossible sur la plupart des autres plateformes aujourd’hui, est un avantage clé pour les acheteurs et les vendeurs.

Les jetons non fongibles (NFT) ont créé une rage majeure dans l’espace crypto. Presque tous les grands projets de blockchain se tournent vers les NFT sur sa plate-forme pour étendre davantage l’écosystème.

Etheruem se taille actuellement la part du lion dans l’adoption et l’hébergement des NFT. Ils offrent un moyen unique de numériser les actifs de rareté en facilitant l’accès à de nouveaux acteurs du marché. L’adoption de Ripple pour les NFT pourrait le préparer au prochain niveau de croissance et les aider à étendre sa présence sur le marché dans l’espace crypto.

