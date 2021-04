XRP dépasse 1 $ pour la première fois depuis 2018: qu’y a-t-il derrière le nouveau rallye?

XRP a dépassé 1 $ pour la première fois en 37 mois alors que les principaux altcoins à capitalisation commencent à suivre Ethereum.

Le prix du XRP a dépassé 1 dollar mardi pour la première fois depuis mars 2018, portant sa valorisation boursière à environ 47 milliards de dollars.

De plus, la quatrième plus grande crypto-monnaie du marché mondial a éclaté contre la paire Bitcoin (BTC), ce qui lui a permis de voir un élan technique important.

Tableau des prix XRP / BTC sur 1 mois (Bitstamp). Source: TradingView.com

Lorsque XRP oscillait autour de 0,75 $, les traders de crypto-monnaie ont noté que la structure du marché de XRP était optimiste.

Cantering Clark, un trader de dérivés de crypto-monnaie, a déclaré que XRP avait tous les composants techniques pour se rallier. Depuis lors, le XRP est passé de 0,75 $ à plus de 1 $.

Mardi, Clark a déclaré:

«Pas pour rien, $ XRP a techniquement pris toutes les mesures nécessaires pour être optimiste. Après les radiations de bourse et les radiations par la plupart des CT, cela a essentiellement laissé le marché à la vente à la fois d’un point de vue positionnel et marginal. Cela peut aller beaucoup plus haut. »