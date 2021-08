XRP dépasse la capitalisation boursière de 40 milliards de dollars alors que GME Remittance s’associe à RippleNet Crypto new media

XRP a été témoin d’une importante demande de détail mercredi après que RippleNet a officiellement annoncé son partenariat avec la société de transfert d’argent basée en Corée du Sud, Global Money Express alias GME Remittance. Tel que publié par les entreprises, le partenariat devrait renforcer les transactions transfrontalières dans la région.

Il semblerait que ce partenariat soit établi via SBI Ripple Asia, une coentreprise de SBI Holdings et Ripple. GME Remittance utilisera le réseau de paiement mondial basé sur la blockchain de Ripple pour se connecter à la Siam Commercial Bank (SCB), qui est la plus grande banque de Thaïlande en termes de capitalisation boursière.

Partenariat pour renforcer les transactions de RippleNet

Au milieu du dur différend SEC-XRP en cours, le partenariat RippleNet-GME Remittance a suscité le plus petit espoir dans le cœur de la communauté XRP. Cet événement a fait grimper le prix du jeton XRP de 12% au cours des dernières 24 heures après l’arrivée de la nouvelle.

Au moment de la rédaction de cet article, le XRP se négocie à 0,92 $, le volume des transactions sur 24 heures dépassant les 5 milliards de dollars. Le prix du XRP a bondi de 77,39% depuis qu’il est tombé à un minimum de 0,514 $ le 20 juillet. La capitalisation boursière totale de la pièce a également bondi de plus de 42 milliards de dollars après que RippleNet a annoncé son partenariat avec GME Remittance.

Tel que publié par la société, la Corée du Sud est une résidence pour plus de 184 000 ressortissants thaïlandais. Après la Chine et le Vietnam, la population thaïlandaise est la troisième du pays. Le début de ce nouveau corridor renforcera également la présence et l’adoption de Ripple dans les pays asiatiques. Le nombre de paiements effectués via RippleNet sur le corridor Corée du Sud-Thaïlande aurait déjà doublé par rapport à l’année dernière.

“Nous nous sommes aventurés avec RippleNet pour introduire notre société dans de nouveaux pays, avec de nouveaux partenaires dans une semaine ou deux”, a déclaré Subash Chandra Poudel, COO et directeur de GME Remittance. “Depuis la fusion avec RippleNet, notre équipe a énormément bénéficié de sa robustesse, envoyer de l’argent à travers les frontières est également devenu plus facile.”

De nombreux établissements financiers en Corée du Sud utilisent déjà RippleNet. GME Remittance sera la dernière à rejoindre ce groupe de sociétés. En outre, le partenariat profitera à GME Remittance pour s’associer aux clients actuels de RippleNet. Le duel judiciaire en cours entre Ripple et la SEC n’a pas ralenti les efforts de croissance de l’entreprise. Elle a continué à développer son réseau en Asie même si les relations avec ses partenaires américains ont été ternies par la traque de la SEC.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.