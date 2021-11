XRP enveloppé dans la blockchain ETH d’ici la fin de l’année: voyez comment cela affectera le prix

Récemment, wrap.com a annoncé que Wrapped XRP (XRP / USD) apparaîtrait sur la blockchain Ethereum (ETH / USD) avant la fin de cette année. Comment cela affectera-t-il le prix de Ripple? Peut-on s’attendre à une autre corrida ?

Approbation Ripple 1: 1, nouveaux privilèges DeFi pour les détenteurs de jetons

Shrouded XRP sera soutenu 1: 1 par XRP. Les services de garde seront fournis par HEX Trust. Les jetons emballés fourniront aux détenteurs de jetons de nouveaux privilèges DeFi. Ce sont des actifs cryptographiques hébergés sur une blockchain différente de son réseau d’origine.

Le token wrappé le plus connu est le Wrapped Bitcoin (WBTC/USD), qui permet d’échanger du Bitcoin (BTC/USD) sur DEX, car il est hébergé sur la blockchain Ethereum.

Cassure au-delà des niveaux de résistance attendus

Selon Credible Crypto, le prix de Ripple montera en flèche au-dessus des niveaux de résistance importants dans un avenir très proche. Les analystes constatent que la structure tarifaire actuelle de Ripple est similaire à celle de TRAC (OriginTrail), un protocole d’échange de jetons et de données à croissance rapide. Suite à sa cotation, TRAC a gagné plus de 200 %. Ripple devrait franchir son plus haut historique, atteignant plus de 3,4 $.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide des prévisions de prix et de la manière dont l’annonce affectera le XRP.

Délai hebdomadaire

Le RSI marque des valeurs supérieures au niveau 25 sur la période mensuelle, une tendance confirmée par les niveaux de survente sur la période hebdomadaire. Le support de survente du 21 juin a été confirmé par une divergence haussière cachée, renvoyant Ripple / USDT dans un rallye.

Il y avait un support pour la formation de bougies de piège à ours au-dessus de 0,78 $. Ripple trouve un nouveau support au-delà des niveaux de résistance significatifs. Les analystes s’attendent à une cassure du support à 1,42$.

Délai journalier

Ripple / USDT a atteint un nouveau sommet après une série de modèles de divergence apparemment contradictoires, à la fois baissiers et haussiers. Pour que Ripple se dirige vers la résistance du nombre rond de 2,00 $, l’élan haussier devra déplacer le taux de change XRP / USDT au-dessus de la résistance significative à 1,42.

Du point de vue de l’investissement, le XRP semble être plus proche de terminer une cassure haussière à partir d’une formation de canal descendant sur le graphique intrajournalier. Ripple a rebondi sur le support clé à environ 0,94 $ la semaine dernière.

