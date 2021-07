XRP envisage 0,70 $ alors que les taureaux repoussent un support majeur – Crypto new media

Le prix du XRP a relancé de 20 % sur son plancher à court terme à 0,50 $ Le prix du XRP vient de casser une tendance baissière de 60 jours Le 200 MA continue de servir de support

Le prix du XRP a connu une course folle au cours des 8 derniers mois alors qu’il se bat pour la réglementation de la cryptographie. La Securities & Exchange Commission des États-Unis continue de traîner les pieds pour fournir des réglementations claires aux participants de l’industrie. Il a décidé de s’en prendre à Ripple en décembre 2020, affirmant qu’il avait vendu le XRP en tant que titre non enregistré. Le procès en cours a gravement nui et influencé le prix du XRP. Avec plusieurs victoires récentes pour Ripple, les investisseurs prévoient une victoire assez tôt.

Une fois ce procès terminé, XRP pourra reprendre sa mission de faciliter les transactions transfrontalières et potentiellement casser son ATH précédent.

Au cours des derniers jours, les taureaux ont poussé le XRP au-dessus de sa ligne de tendance à long terme qui maintenait le prix bas pendant plus de 2 mois. C’est un signe haussier car c’est généralement la première étape d’un changement de tendance. Tant que les taureaux peuvent maintenir le XRP au-dessus de cette ligne de tendance, nous devrions nous attendre à ce que les prix se rapprochent assez rapidement de la région de 0,70 $.

Au moment de la rédaction, le prix a été arrêté à une boîte de résistance majeure trouvée entre 0,611 $ et 0,634 $. Une fois que les taureaux parviennent à franchir cette marque, XRP devrait commencer à accélérer.

Analyse des prix XRP : graphique XRP/USDT sur 4 heures

Avec la boîte de résistance à laquelle le prix est actuellement arrêté, se trouve le 200 MA. Le prix est bloqué sous cette MA depuis plus de 60 jours et une fois qu’il est effacé, le XRP commencera à revenir vers 1,00 $. Si les ours décident de prendre le relais à court terme, nous pouvons nous attendre à ce que le prix du XRP trouve un support à 0,58 $. Parallèlement à cette marque se trouve un autre support à 0,56 $ que le prix doit rester au-dessus pour continuer dans une tendance haussière. Tout ce qui se trouve en dessous de cette case entraînera probablement une chute brutale.

Le RSI a continué d’être arrêté à une ligne de résistance qui se trouve à 61. La force n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de cette marque pendant près de 82 jours. Une fois que les taureaux parviennent à briser et à maintenir cette ligne, le XRP connaîtra une forte poussée haussière. L’histogramme MACD est en vert depuis près de 3 jours. Il y a un léger biais baissier car les MA sont sur le point de croiser la baisse. Si les AG décident de passer en dessous de la valeur 0, cela peut entraîner un retrait à court terme de la principale boîte de support de XRP.

Niveaux intrajournaliers XRP

Taux spot : 0,608 $ Tendance : Court terme haussier Volatilité : Moyenne Support : 0,589 $ Résistance : 0,612 $

