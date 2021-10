XRP est emballé par Tokensoft pour les débuts d’Ethereum DeFi

L’armée XRP est-elle prête à prendre d’assaut Ethereum ?

Annoncé vendredi, Wrapped XRP (wXRP), un actif numérique soutenu 1:1 par XRP, fera le saut inter-chaînes dans la finance décentralisée basée sur Ethereum (DeFi) à partir de décembre, avec l’aimable autorisation de Wrapped et du dépositaire de crypto basé à Hong Kong Hex Confiance.

La nouvelle connectivité pour les détenteurs de XRP permettra d’accéder à diverses applications DeFi, qu’il s’agisse de prêt et d’emprunt, ou pour une utilisation dans les teneurs de marché automatisés (AMM), a déclaré Mason Borda, PDG de Tokensoft, la force motrice de Wrapped.

Rendre XRP compatible DeFi sous la forme de wXRP est une première, a déclaré Borda. Wrapped a précédemment enveloppé une gamme de jetons, notamment bitcoin, zcash et filecoin, entre autres.

« Nous faisons beaucoup de ces jetons emballés, mais nous pensons simplement que cet actif XRP emballé va être énorme », a déclaré Borda dans une interview. « C’est l’un des dix principaux actifs numériques et possède l’une des plus grandes communautés de crypto. »

XRP sur DeFi

Le XRP Ledger, pour sa part, a parlé d’ajouter des capacités DeFi à sa blockchain via des chaînes latérales fédérées, de sorte que l’anticipation d’une plus grande fonctionnalité XRP est déjà allumée parmi l’armée tentaculaire de partisans du jeton de paiement.

Wrapped a commencé comme une collaboration entre Tokensoft, basé à San Francisco, et Anchorage, le dépositaire de crypto-monnaies réglementé aux États-Unis, et les deux entreprises ont créé des versions encapsulées de neuf jetons numériques.

Maintenant, Wrapped semble déployer ses ailes et adopter une approche multi-dépositaire pour fournir une interopérabilité reliant un plus large éventail d’actifs et de jetons numériques.

« Tous les dépositaires ne prennent pas en charge tous les actifs », a déclaré Borda. « Donc, travailler avec plusieurs dépositaires ouvre la porte à un plus grand choix pour les utilisateurs d’actifs enveloppés et à la création d’un écosystème plus dynamique. »