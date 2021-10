XRP est la crypto la plus populaire au Royaume-Uni

TL;Répartition DR

• Les analystes s’attendent à de gros gains du XRP

• L’adoption du XRP a augmenté au cours des derniers mois de l’année.

Le XRP est devenu l’une des crypto-monnaies les plus populaires au deuxième trimestre de l’année. Cette crypto est de l’argent essentiel au Royaume-Uni ; selon la plate-forme d’échange populaire eToro.

Les nouvelles Ripple semblent être très optimistes en ce qui concerne les procédures de l’affaire SEC v. Ripple. eToro. La plateforme eToro, l’une des plus populaires pour l’achat et la vente de crypto-monnaies, est arrivée à la conclusion que le XRP est la devise la plus populaire au Royaume-Uni.

De nombreux investisseurs ont acquis des fonds supplémentaires dans Ripple par rapport à d’autres crypto-monnaies jusqu’à présent cette année.

XRP a une amélioration d’année en année de plus de 100 pour cent

XRP a surpris tout le monde avec son amélioration d’une année sur l’autre de plus de 100 %. Cela s’est produit indépendamment d’Ethereum et de Bitcoin.

Les investisseurs se sont accrochés à Ripple pour ses rendements et sa volatilité. Après que son association avec l’Autorité monétaire du Bhoutan est devenue connue, il a été entendu que Ripple travaillait avec la banque centrale britannique pour lancer la livre sterling numérique. Ripple est un modèle pleinement engagé dans le développement de CBDC.

Cette crypto a augmenté son adoption institutionnelle et commerciale au cours des derniers mois de cette année. Ripple a aidé avec Digital Pound Basis et est prêt à travailler avec les paramètres de l’agence via des banques internationales et à résoudre les points de croissance de la CBDC.

XRP est devenu un pont dans le développement de CBDC. De nombreux fans de crypto espèrent que l’implication de Ripple avec les banques et institutions centralisées contribuera à la rentabilité de Ripple. 80% des banques étudient le développement de CBDC.

L’évolution du XRP ces dernières années

XRP est le sixième plus grand crypto au monde. Au début de 2021, il avait un prix de 0,22 $ qui a bondi à 1,9 $ en avril. Les experts analysent et prédisent que la crypto-monnaie peut monter en flèche à 2 $ si son volume de transactions augmente.

Ripple obtient des liquidités pour les fournisseurs de paiement, les banques et les teneurs de marché. Cette crypto-monnaie est largement utilisée pour résoudre les problèmes avec les entités financières et représente un système de transfert international plus rapide et plus efficace.

L’objectif principal de Ripple est de permettre aux banques, entreprises et autres entités financières d’effectuer des échanges de devises et des paiements en toute sécurité et plus rapidement que tout autre crypto sur le marché.

