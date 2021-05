XRP est l’alternative verte au BTC

Tout d’abord, disons clairement qu’il y a une différence entre Ripple the company et XRP (CCC:XRP-USD), qui est la crypto-monnaie que Ripple a conçue.

Ripple a créé la crypto, mais a également construit une plate-forme pour la confirmation des transactions de type blockchain sur RippleNet, une plate-forme de paiement axée sur les transactions transfrontalières rapides.

XRP est la crypto-monnaie conçue pour RippleNet. Et cela, comme d’autres cryptos, a eu un an.

Mais comme les nouveaux investisseurs en crypto le comprennent maintenant avec la montée et la chute de Bitcoin (CCC:BTC-USD) et d’autres ces derniers jours, le marché de la cryptographie n’est pas pour les âmes sensibles, ni pour les investisseurs FOMO qui ne comprennent pas ce qu’ils achètent.

L’autre jour, je suis passé devant une poignée d’enfants d’âge universitaire qui parlaient avec enthousiasme de leurs comptes Robinhood avec des soldes de 40 $. Alors que j’applaudis leur intérêt pour les marchés à un si jeune âge, je ne peux m’empêcher de penser que Wall Street les attire comme Hansel et Gretel, puisque personne ne les aide à les éduquer; il suffit de les divertir et de les rendre «amusants» pour placer leurs paris.

Wall Street aime l’argent stupide. C’est plus facile à prendre.

Ce comportement n’est pas nouveau. Chaque sommet du marché haussier a ce genre de comportement; les données démographiques diffèrent simplement. Dans le boom des dotcom, les courtiers disaient à leurs clients plus âgés de se débarrasser de leurs actions de services publics sécurisés et d’acheter des dotcoms – le cri de ralliement était: «La croissance est le nouveau revenu!»

Maintenant, ce sont de nouveaux investisseurs qui veulent participer à cette course. Et les cryptos sont très attrayants pour les générations natives du numérique. Comme le dit le vieil adage, ne combattez pas la bande. Voici le scoop sur XRP – si vous vous en souciez.

Il existe des différences importantes qui font de XRP un choix très intéressant si vous vous intéressez aux cryptos.

XRP est déjà extrait

Le BTC est fondamentalement mis en place comme un métal précieux. Nous utiliserons l’or comme exemple. Il y a un nombre limité de pièces à extraire – 21 milliards – et plus elles sont extraites, plus il est difficile de trouver les autres.

À ce stade, certaines études affirment qu’il faut autant d’énergie pour extraire un BTC que pour extraire une once d’or. Et ça monte.

XRP, d’autre part, a publié ses 100 milliards de pièces lors de son lancement. Cela crée plus de stabilité puisque la quantité est déjà disponible. Il n’a pas besoin de fermes de données massives pour exploiter XRP. C’est prêt pour l’échange.

Cela signifie que le XRP est une alternative beaucoup plus verte et à long terme, cela pourrait être important pour les investisseurs en matière de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG). De plus, comme nous l’avons vu récemment en Chine, alors que les pays commencent à lancer leurs propres monnaies numériques, ils arrêtent de grandes opérations de crypto-minage pour affaiblir la concurrence.

Confirmation plus rapide

XRP a également été conçu pour faciliter les transactions transfrontalières qui ont lieu au niveau institutionnel où la vitesse est importante.

BTC (et d’autres) a un processus de confirmation de transaction décentralisé utilisant la blockchain. Il faut jusqu’à une heure pour qu’une transaction se déroule dans le processus. Cela a été un point de blocage clé dans la capacité de BTC à fonctionner comme un mode de paiement mondial, car ses protocoles se concentrent sur la décentralisation plutôt que sur la vitesse.

Parce que XRP n’implique pas l’exploitation minière dans son processus de transaction – ce qui affecte les prix. Il a 35 «validateurs», et six d’entre eux sont dans Ripple. Étant donné que XRP dispose d’un système de confirmation plus centralisé, il peut confirmer une transaction en 3 à 5 secondes à chaque fois que la liste des transactions est mise à jour.

C’est ce qui le rend particulièrement précieux pour les institutions. Rester assis pendant une heure pour confirmer les gros paiements transfrontaliers signifie que vous perdez ce temps pour faire fonctionner ces actifs d’une autre manière, surtout si vous multipliez ces transactions dans le temps et le volume.

Notes finales

Deux autres éléments qui peuvent affecter votre intérêt pour XRP sont que, bien que BTC soit une plate-forme de blockchain ouverte, XRP est une plate-forme propriétaire de type blockchain détenue et exploitée par RippleNet.

Le BTC, comme l’or, est évalué par le marché libre. Le prix du XRP est similaire à celui d’une devise sans frontières.

Comme d’autres cryptos, XRP est apparu et a chuté depuis avril. Je considère toujours que c’est très tôt pour les cryptos, mais XRP a un bon plan d’affaires, et si vous allez acheter avec de l’argent amusant pour le long terme, cela vaut le coup.

A la date de publication, GS Early ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

GS Early est un rédacteur et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec de nombreux éditeurs et éditeurs financiers de premier plan pendant cette période. Il a vu quelques choses et en a beaucoup entendu.