XRP et Cardano sont les actifs cryptographiques les plus populaires au Royaume-Uni : rapport

XRP et la plate-forme de contrat intelligent Cardano (ADA) seraient les actifs cryptographiques les plus populaires parmi les commerçants de détail au Royaume-Uni.

Citant des données de la plate-forme de trading social eToro, Finance Magnates déclare qu’au troisième trimestre de 2021, les investisseurs de détail au Royaume-Uni ont choisi le XRP plus que tous les autres actifs numériques, permettant à l’altcoin de conserver sa position de crypto-monnaie la plus populaire du pays.

La possession de XRP parmi les utilisateurs d’eToro a augmenté de 4 % par rapport au deuxième trimestre et de 105 % d’une année sur l’autre, la pièce ayant connu une croissance régulière depuis juillet. XRP a ouvert l’année 0,22 $ et est maintenant évalué à 1,09 $, selon CoinMarketCap.

Simon Peters, analyste du marché de la cryptographie d’eToro, a déclaré aux magnats de la finance que XRP a une forte communauté de partisans qui croient au potentiel à long terme de la pièce.

« Alors que les avoirs en Bitcoin n’ont augmenté que de 2%, leur augmentation d’une année sur l’autre est de 325%, ce qui montre à quel point les actifs cryptographiques ont captivé l’imagination des investisseurs de détail au cours des 12 derniers mois et montrent à quel point ils sont un élément essentiel de nombreux portefeuilles. Le XRP est similaire – sa croissance trimestrielle n’est que de 4%, mais beaucoup de nos investisseurs le détiennent. Certains l’ont acheté en 2017, d’autres plus récemment.

La popularité de XRP est suivie par Cardano, qui a connu une croissance de 11% au cours des trois derniers mois et de 1 230 % d’une année sur l’autre en termes de propriété parmi les utilisateurs d’eToro. La quatrième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière valait 0,18 $ au début de l’année et se négocie maintenant à 2,16 $.

