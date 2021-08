XRP forme Bull Flag après avoir été rejeté à 200 MA Crypto new media

in

XRP/USD – XRP forme un motif de drapeau haussier.

Niveaux d’assistance clés : 0,7 $, 0,658 $, 0,6 $.

Niveaux de résistance clés : 0,72 $, 0,828 $, 0,9 $.

Le XRP s’est bien comporté au cours des dernières semaines de juillet alors qu’il a bondi dans un canal de prix ascendant, lui permettant d’atteindre la MA de 200 jours à 0,78 $. Malheureusement, il a depuis été incapable de surmonter la MA de 200 jours en août et a depuis commencé à revenir à 0,7 $.

Le marché a maintenant formé un motif de drapeau haussier alors que les acheteurs tentent de défendre l’angle inférieur du drapeau. En règle générale, les drapeaux haussiers éclatent à la hausse tant que la dynamique du RSI ne devient pas baissière sur le graphique journalier.

Graphique journalier XRP/USD. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme XRP-USD

Pour l’avenir, la première résistance se situe à environ 0,72 $ (l’angle supérieur du drapeau). Ceci est suivi de 0,78 $ (EMA de 200 jours et baisse de 0,236 Fib), 0,8282 $ (plus hauts de 2020) et 0,9 $ (extension de 1,272 Fib).

De l’autre côté, le premier support solide sous 0,7 $ se situe à 0,658 $ (MA à 50 jours). Viennent ensuite 0,6 $, 0,556 $ (plus haut de 2019) et 0,51 $ (plus bas de juillet).

Le RSI est en baisse, indiquant que la dynamique haussière établie vers la fin juillet s’estompe.

XRP/BTC – Les taureaux continuent la bataille avec une MA de 50 jours.

Niveaux d’assistance clés : 1800 SAM, 1750 SAM, 1660 SAM.

Niveaux de résistance clés : 1900 SAM, 2000 SAM, 2120 SAM.

Contre BTC, XRP continue de lutter pour briser la résistance à la MA de 50 jours vers 1900 SAT, qui est également le plus bas de juillet 2020.

La pièce a rebondi sur la MA de 20 jours à 1800 SAT début août, mais n’a toujours pas produit de bougie de clôture quotidienne au-delà de la MA de 50 jours. Une ligne de tendance descendante à long terme renforce également la résistance à 1900 SAT.

Graphique quotidien XRP/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme XRP-BTC

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 1900 SAT (plus bas de juillet 2020, MA à 50 jours et ligne de tendance baissière). Ceci est suivi par 2000 SAT, 2120 SAT (baissier .236 Fib) et 2290 SAT (MA de 100 jours).

De l’autre côté, le premier support se situe à 1800 SAT (MA 20 jours). Viennent ensuite 1750 SAT (MA de 200 jours), 1660 SAT (support de juin) et 1550 SAT (plus bas de novembre 2020).

Le RSI continue de se battre pour dépasser la ligne médiane alors que les taureaux tentent de prendre de l’élan. Il devrait rester au-dessus de la ligne médiane pour que XRP puisse briser la résistance de 1900 SAT.

La source