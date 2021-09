XRP News: 6 choses à savoir sur le partenariat de Ripple avec le Bhoutan

Ondulation (CCC :XRP-USD) est en mouvement vendredi suite à l’annonce d’un accord avec l’Autorité monétaire royale, qui est la banque centrale du Bhoutan.

Source : Shutterstock

Passons à cette actualité XRP ci-dessous !

Selon un communiqué de presse, Ripple va aider la Royal Monetary Authority à créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Cela utilisera le grand livre privé de la CBDC de l’entreprise. L’Autorité monétaire royale a l’intention d’utiliser sa structure de paiement actuelle pour mettre en place des paiements de détail, transfrontaliers et de gros à l’aide d’un Ngultrum numérique. Le pays souligne également que le registre XRP neutre en carbone est positif pour correspondre à son propre statut de carbone négatif. L’adoption de Ripple par l’Autorité monétaire royale la rapproche de son objectif de 85 % d’inclusion financière au Bhoutan d’ici 2023. Cela intervient après le lancement d’un échange mondial pour les transactions financières en 2019 pour permettre d’importants transferts électroniques et en vrac.

James Wallis, vice-président des engagements de la banque centrale chez Ripple, a déclaré ce qui suit à propos de l’actualité XRP aujourd’hui.

« Nous ne pourrions être plus ravis de nous associer à la RMA dans le cadre de son programme de CBDC et de promouvoir nos valeurs communes en créant une réalité plus durable, accessible et financièrement inclusive. En plus de fournir le cycle de vie complet des exigences CBDC, la solution de Ripple offre aux banques centrales la fonctionnalité et l’interopérabilité supérieures nécessaires pour mettre en œuvre les paiements CBDC transfrontaliers mondiaux.