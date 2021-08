XRP pourrait envisager une autre augmentation, mais les vendeurs à découvert pourraient jouer les trouble-fêtes Crypto new media

Avis de non-responsabilité : les conclusions de l’analyse suivante sont les seules opinions de l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement

Une croix dorée, une formation de triangle symétrique et une ligne de tendance inférieure haussière se sont tous alignés favorablement pour le XRP. Bien que la consolidation de l’alt entre 1,23 $ et 1,26 $ puisse se prolonger pendant quelques jours supplémentaires, le graphique ouvrait la voie au prochain rallye. Quelques risques se sont manifestés sous la forme d’un affaiblissement de la MACD et d’un modèle à double sommet sur la période quotidienne, mais on peut s’attendre à ce que le sentiment haussier remplace ces signaux.

Au moment de la rédaction de cet article, XRP se négociait à 1,25 $ et occupait la sixième place dans les classements cryptographiques.

Graphique XRP sur 4 heures

Même si le mouvement récent de XRP a stagné, la formation d’un triangle symétrique présentait des chances d’un brusque mouvement vers le nord. L’extension de Fibonacci a tracé des cibles potentielles autour des extensions de 50 % et 61,8 % du retracement impulsif de XRP d’un sommet de près de 3 mois de 1,35 $ à un creux de 1,05 $.

Dans un tel cas, une clôture au-dessus de 1,28-1,30 $ confirmerait un résultat haussier. Par ici, il est important de mentionner que la croix d’or de XRP s’est produite il y a 10 jours. On peut s’attendre à ce que cela se joue également positivement pour les taureaux XRP dans les prochains jours.

D’un autre côté, les vendeurs à découvert seraient intéressés au cas où le XRP descendrait en dessous de la barre des 1,18 $. Une autre menace potentielle pourrait surgir au cas où le XRP atteint un sommet à 1,35 $ mais ne parvient pas à augmenter. Cela conduirait à une formation à double sommet – une configuration baissière.

Raisonnement

Il est important d’évaluer les indicateurs de XRP sur les deux périodes (4 heures et quotidiennement) pour évaluer une meilleure compréhension de leurs positions. Le RSI quotidien s’échangeait en dessous de la zone de surachat et a ouvert la voie à un autre mouvement impulsif à la hausse.

Sur une période plus courte, le RSI a formé des pics plus bas mais devrait trouver un support autour de 50. Une telle évolution est normale dans une tendance haussière. L’Oscillateur Awesome de 4 heures a menacé de tomber en dessous de la demi-ligne à l’arrière d’un double pic baissier. Cependant, il en était de même à des niveaux conformes sur le graphique journalier.

De plus, le MACD quotidien était sur le point d’un croisement baissier tandis que les 4 heures ont enregistré des sommets plus bas. Un mouvement en dessous de la demi-ligne fonctionne souvent comme un signal de vente sur le marché.

Conclusion

Compte tenu du mouvement récent du XRP, la balance penchait en faveur d’une cassure à la hausse. Le RSI quotidien s’est négocié dans une position haussière et a donné du crédit à une autre variation de prix. Alors que les chances d’un tel résultat semblaient élevées, elles n’étaient pas une certitude. XRP doit combattre certains signaux d’avertissement pour éviter une éventuelle vente.