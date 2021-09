$XRP « Prêt pour une autre longueur d’avance », déclare un analyste, un autre dit que c’est « l’air savoureux »

Avec XRP surperformant aujourd’hui (6 septembre) presque tous les autres 10 meilleurs actifs cryptographiques en termes de % de changement par rapport à l’USD, cet article examine ce que certains des analystes, commerçants et influenceurs de crypto les plus populaires disent à propos de l’action des prix de XRP.

Selon les données de TradingView, sur l’échange crypto Bitstamp, actuellement (à 17h15 UTC le 6 septembre), XRP-USD se négocie autour de 1,3833 $, en hausse de 7,27% au cours des dernières 24 heures, ce qui signifie qu’il est aujourd’hui le deuxième plus grand pourcentage de gain (par rapport à l’USD) parmi les 10 premiers crypto-actifs par capitalisation boursière (le seul crypto-actif qui a mieux performé dans ce groupe est le jeton $ SOL de Solana, qui a augmenté de 15,23 % au cours de la même période).

Comme pour la période d’un mois écoulé, le XRP-USD est en hausse de 84,51 %.

Le 4 septembre, alors que le XRP-USD se négociait autour de 1,2739 $ sur Kraken, le crypto-trader “360Trader” a tweeté de manière à suggérer qu’il se sentait optimiste sur le XRP à court terme.

Plus tôt dans la journée, l’analyste crypto Ali Martinez – utilisant les données de Santiment – a prédit que “la tendance à la hausse de la croissance du réseau #XRP pourrait bientôt se répercuter sur les prix, entraînant une cassure haussière”.

$XRP est prêt pour une autre longueur d’avance ! ?? La croissance du réseau est l’un des indicateurs de prix les plus précis, car elle montre une augmentation de l’adoption par les utilisateurs au fil du temps. La tendance à la hausse de la croissance du réseau #XRP pourrait bientôt se répercuter sur les prix, entraînant une cassure haussière. pic.twitter.com/mnhpXi596v – Ali Martinez (@ali_charts) 6 septembre 2021

Quelques heures plus tard, l’analyste crypto et influenceur pseudonyme « Altcoin Sherpa » a déclaré à ses plus de 123 000 abonnés sur Twitter – à l’époque où XRP-USDT se négociait à environ 1,3490 $ sur Binance – que les tableaux de prix de XRP donnaient au XRP un aspect « savoureux » et que si cela la tendance haussière s’est poursuivie, il pouvait voir le XRP atteindre 1,65 $.

Un autre analyste de crypto qui est actuellement optimiste sur XRP a déclaré à ses plus de 92 000 abonnés sur Twitter qu’il s’attendait à ce que XRP surpasse BTC “de manière importante”.

Et enfin, la startup d’analyse sociale axée sur la crypto, LunarCRUSH, a déclaré aujourd’hui qu’avec un « Score Galaxy » de 75 (sur 100), à 12 h 13 UTC le 6 septembre, XRP était la cinquième pièce/token le mieux classé parmi les 2 872 cryptoactifs. ils couvrent. Cette mesure “indique à quel point une pièce est saine en examinant les performances combinées sur tous les marchés et un engagement social profond”.

