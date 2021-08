XRP reteste à nouveau 0,70 $, se prépare lentement pour une autre poussée plus élevée? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le XRP n’a pas atteint son niveau élevé hier. Ripple a vu un retracement du jour au lendemain. Un support d’environ 0,70 $ évite tout inconvénient supplémentaire.

L’analyse des prix d’ondulation est haussière pour aujourd’hui, car un autre retracement a été observé pendant la nuit jusqu’au support de 0,70 $. Par conséquent, tant que le XRP/USD maintient le support, nous pouvons nous attendre à un autre mouvement à la hausse au cours des prochaines 24 heures alors que les taureaux tentent enfin d’atteindre la résistance de 0,80 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global des crypto-monnaies s’est échangé avec une perte au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, est en baisse de 3,67%, tandis qu’Ethereum est en baisse de 4,55%. Le reste du commerce altcoin supérieur avec une perte similaire d’environ 3 à 4 pour cent.

Mouvement des prix Ripple au cours des dernières 24 heures: Ripple retrace à nouveau le support de 0,70 $

Le XRP/USD s’est échangé dans une fourchette de 0,7112 $ à 0,7599 $, ce qui indique une volatilité modérée au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 7,15% et totalise 2,5 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 33,4 milliards de dollars, classant la crypto-monnaie à la 6e place globale.

Graphique XRP/USD sur 4 heures : XRP prêt à atteindre 0,80 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix Ripple se replier du jour au lendemain en prévision d’une autre poussée plus élevée plus tard dans la journée.

Graphique XRP/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Ripple s’est négociée avec une très forte dynamique haussière au cours des dernières semaines. Après qu’un creux légèrement plus élevé ait été fixé autour de 0,52 $ le 20 juillet, le XRP/USD a commencé à se redresser jusqu’à ce que la barre des 0,77 $ soit atteinte au cours du week-end. Ce mouvement de prix a entraîné un gain d’environ 50 % et indique que la reprise actuelle pourrait être épuisée.

Dimanche, nous avons vu le XRP/USD retracer un support de 0,70 $ et rejeter une nouvelle baisse à partir de là. Cela a été suivi d’un rallye hier, le précédent XRP s’inversant à nouveau.

Du jour au lendemain, le prix Ripple est revenu et a de nouveau atteint la zone de support précédente. Par conséquent, tant qu’aucune baisse en dessous de 0,70 $ n’est observée, nous pouvons nous attendre à ce que le XRP augmente plus tard dans la journée et tente à nouveau de franchir la barre des 0,80 $ d’ici la fin de cette semaine.

Analyse des prix d’ondulation : conclusion

L’analyse des prix d’ondulation est haussière pour les prochaines 24 heures, car un support d’environ 0,70 $ est actuellement testé à nouveau avec un rejet pour une nouvelle baisse. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le XRP/USD augmente plus tard cette semaine dans le but de franchir enfin le prochain niveau de résistance majeur de 0,80 $.

