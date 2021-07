XRP s’approche d’un prix bas avec “Death Cross” alors que la SEC avance dans le processus

Le combat de Ripple pour la vente de 1,3 million de dollars en XRP se poursuit et s’intensifie avec une nouvelle décision d’un juge. A cette occasion, ce juge a décidé qu’un ancien agent de régulation peut être interrogé dans le cadre du processus d’enquête. Tout cela se produit alors que la moyenne mobile sur 50 jours du prix XRP est sur le point de tomber en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours. Qu’est-ce que cela signifie pour les performances attendues de XRP ? Voyons voir.

À la fin de l’année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Ripple, son cofondateur Christian Larsen et son PDG Bradley Garlinghouse à New York. La raison? Ils ont affirmé que le XRP devait être traité comme un titre similaire aux actions de la société et n’avait jamais été enregistré en tant que tel. Depuis lors, Ripple a nié les allégations et fait valoir que la SEC ne peut pas réglementer le XRP car il s’agit d’un support utilisé dans les transactions nationales et internationales.

Qu’a décidé le juge sur l’affaire XRP et la SEC ?

Jeudi, la juge du tribunal de district de New York, Sarah Netburn, a décidé que l’ancien directeur des finances d’entreprise de la SEC, Bill Hinman, pourrait être interrogé par Ripple. En ce sens, sa comparution devant le tribunal est prévue pour le 27 juillet.

En 2018, Hinman a prononcé un discours dans lequel il a fait valoir qu’Ethereum n’est pas une sécurité et Ripple tentera de faire des comparaisons entre XRP et ETH. Cependant, l’adhésion de l’ancien cabinet d’avocats de Hinman à l’Enterprise Ethereum Alliance a créé un conflit d’intérêts.

Cependant, la réaction à la décision a été calme et les commentateurs l’ont qualifiée de “petite victoire”. “Vous ne gagnez pas une affaire en demandant à un juge d’ordonner une déposition”, a déclaré Stephen Palley, associé chez Anderson Kill, via Twitter. C’est une petite bataille. Ce n’est pas la guerre.

Ripple approche d’un point de non-retour

Pendant ce temps, XRP doit surmonter certaines difficultés du marché. Dans le monde de la finance, il existe un modèle connu sous le nom de “croix de la mort” qui est assez redouté. Cela se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous de la moyenne sur 200 jours. Cela suggère qu’il pourrait y avoir plus de baisse à venir dans le prix du XRP.

Le prix du XRP a plongé de 70 % depuis qu’il a atteint un pic de près de 2 $ en avril, reflétant un boom et un effondrement plus larges de la crypto-monnaie. Cependant, le XRP est toujours en hausse d’environ 160% depuis le début de l’année.

Bitcoin a connu un modèle d’échange de « croix de la mort » en juin et n’a pas baissé davantage en conséquence, mais n’a pas non plus regagné de terrain après une vente massive en mai. Lorsque BTC a vu un modèle commercial avec le croisement de la mort en mars 2020, une grande course de taureaux Bitcoin a émergé qui a aidé des crypto-monnaies encore plus petites à atteindre des sommets historiques.

