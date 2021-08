XRP se rallie à 0,90 $, se prépare à retracer lentement aujourd’hui ? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

Le XRP a continué à augmenter hier. Ripple a franchi la résistance de 0,84 $ du jour au lendemain. La résistance de 0,90 $ empêche toute hausse supplémentaire.

L’analyse des prix d’ondulation indique une dynamique baissière à suivre au cours des prochaines 24 heures alors qu’un autre mouvement rapide à la hausse a été observé pendant la nuit. Étant donné que la barre des 0,90 $ offre actuellement une résistance, nous nous attendons à ce que le XRP/USD s’inverse et teste le support de 0,84 $ plus tard dans la journée.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Leader du marché, Bitcoin a augmenté de 0,39%, tandis qu’Ethereum est en hausse de 1,84%. Cardano (ADA) est parmi les plus performants, avec un gain d’environ 19%.

Mouvement des prix Ripple au cours des dernières 24 heures: Ripple se rallie à 0,90 $

Le XRP/USD s’est échangé dans une fourchette de 0,8069 $ à 0,901 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 46,3 % et s’élève à 5 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 41,5 milliards de dollars, ce qui lui confère une 6e place sur le marché.

Graphique XRP/USD sur 4 heures : XRP prêt à retracer ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir que l’action des prix Ripple ne parvient pas à augmenter après avoir atteint la résistance de 0,90 $, indiquant un renversement prochain.

Graphique XRP/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Ripple a connu une forte dynamique haussière au cours de la semaine dernière. Par rapport au plus bas majeur précédent, autour de 0,52 $, le XRP/USD a augmenté de plus de 72 % jusqu’à la résistance de 0,90 $.

La progression rapide des prix indique également que la structure globale du marché est redevenue haussière, et nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de hausse au cours des prochaines semaines. Cependant, pour l’instant, l’action des prix Ripple est trop étendue et un retracement est nécessaire.

XRP/USD retracera probablement une fois de plus au cours des prochains jours et retestera la résistance de 0,84 $ comme support. À partir de là, nous pouvons nous attendre à une nouvelle hausse, avec la barre des 1 $ comme prochain objectif de prix.

Analyse des prix d’ondulation : conclusion

L’analyse des prix Ripple indique qu’une dynamique baissière suivra au cours des prochaines 24 heures, car un nouveau sommet plus élevé a été établi autour de 0,90 $, et le marché est étendu à partir de maintenant. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le XRP/USD s’inverse et teste à nouveau la résistance précédente à environ 0,84 $ comme support suivant.

En attendant que Litecoin aille plus loin, lisez nos articles sur Bitcoin Futures, Physical Bitcoin, ainsi que Proof of Stake vs Proof of Work.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.