XRP susceptible de retester le niveau de 1,20 $ Crypto new media

L’analyse des prix Ripple révèle que l’altcoin s’apprête à retester le niveau de 1,20 $. Le support actuel se situe à 1,15 $. La résistance actuelle se situe à 1,17 $.

L’analyse des prix Ripple révèle que l’altcoin se prépare à retester le niveau de 1,20 $. Cependant, l’altcoin évolue indépendamment de la tendance actuelle du marché définie par le roi Bitcoin et la reine Ethereum. L’altcoin a baissé de 3,3% au cours des dernières 24 heures et de 5,39% au cours des sept derniers jours. L’altcoin évolue cependant dans un petit élan inversé de la tête et des épaules au type d’écriture. Jetons un coup d’œil à l’analyse des prix Ripple à travers des graphiques en chandeliers.

Le graphique XRP/USD sur 1 jour montre un élan haussier qui se prépare

Le graphique en chandeliers d’analyse des prix Ripple sur un jour révèle que l’altcoin se prépare à un élan haussier pour retester le sommet de 1,20 $. La volatilité est en baisse au moment de la rédaction par rapport aux derniers jours. La bande supérieure de Bollinger se situe à 1,36 $, constituant la résistance la plus forte. La moyenne mobile sur neuf jours sert également de forte résistance à la barre des 1,175 $, montrant un croisement baissier au moment de la rédaction.

Graphique en chandeliers sur 1 jour des prix XRP/USD. Source : vue de négociation

Alors que la bande inférieure de Bollinger se situe à 0,932 $, constituant le point de support le plus solide. La moyenne des bandes de Bollinger est de 1,14 $, servant de support solide au moment de la rédaction. L’indice de force relative affiche un score de 56,95, ce qui est bien en deçà de la zone de surachat et offre de nombreuses opportunités pour qu’un élan haussier se produise. Le prix XRP s’élève à 1,63 $ au moment de la rédaction.

Analyse des prix d’ondulation: le graphique en 4 heures confirme la dynamique de brassage

Le graphique d’analyse des prix Ripple sur quatre heures révèle une confirmation supplémentaire de la tendance haussière de l’altcoin au moment de la rédaction. La volatilité a diminué d’une bonne marge sur le graphique en chandeliers de quatre heures, et la situation présente une bonne opportunité pour les acheteurs de tirer l’altcoin dans l’élan haussier nécessaire pour dépasser la résistance actuelle. La bande supérieure de Bollinger se situe à 1,19 $, constituant la résistance la plus forte, tandis que la moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) se situe à 1,155 $, agissant comme deuxième point de résistance.

Graphique en chandeliers sur 4 heures des prix XRP/USD. Source : vue de négociation

Au moment de la rédaction, la moyenne mobile présente un carrefour baissier avec un large support trouvé à 1,20 $. La bande de Bollinger inférieure se trouve à 1,06 $ et sert de point de support le plus fort, tandis que la moyenne des bandes de Bollinger se trouve à 1,131 $, servant de deuxième support le plus fort en dessous de la marque de 1,20 $. Le RSI favorise toutefois la poursuite de la dynamique haussière, se situant au score de 50,56. Un neutre presque absolu entre les zones de survente et de surachat, le RSI offre des opportunités plus que suffisantes pour les taureaux.

Conclusion de l’analyse des prix d’ondulation

Ripple est actuellement dans une dynamique de brassage haussier, le prix fluctuant entre 1,14 $ et 1,7 $. Si l’élan haussier actuel utilise le support pour dépasser la résistance, le XRP est susceptible de dépasser la résistance de 1,7 $ et au-delà. Si le support actuel cède, l’altcoin est susceptible de chuter à 1,10 $.

