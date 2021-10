XRP/USD atteint le niveau de 1,15 $ après correction du niveau bas

Prédiction de prix d’ondulation – 14 octobre

La prévision de prix Ripple montre que le XRP/USD fait actuellement face au nord car la pièce reste au-dessus de la moyenne mobile de 9 jours.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,35 $, 1,40 $, 1,45 $

Niveaux d’assistance : 0,90 $, 0,85 $, 0,80 $

XRPUSD – Graphique quotidien

Les taureaux XRP/USD entrent en jeu alors que le prix dépasse la ligne rouge de la moyenne mobile sur 9 jours, passant de 1,10 $ pour toucher le plus haut quotidien à 1,15 $. Cependant, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de dépasser le niveau 60, ce qui montre que la tendance quotidienne est toujours haussière, car le sentiment général du marché pourrait probablement évoluer latéralement.

Prédiction des prix d’ondulation : l’ondulation (XRP) resterait-elle à la hausse ?

Au moment de la rédaction, le prix Ripple oscille autour de 1,14 $ après avoir atteint le sommet de 1,15 $. Selon le graphique journalier, un élan haussier en construction suggère que le XRP/USD pourrait continuer à augmenter les niveaux vers une résistance importante de 1,20 $, mais d’un point de vue technique, le prix Ripple est susceptible de se déplacer latéralement comme observé par l’indicateur technique. Pendant ce temps, alors que le RSI (14) passe au-dessus du niveau 60, l’emprise haussière pourrait continuer à se renforcer.

De plus, la résistance la plus proche du marché peut se situer aux niveaux de 1,35 $, 1,40 $ et 1,45 $. Pendant ce temps, comme indiqué précédemment, il y a un signe d’un mouvement décisif qui pourrait se produire sur le marché le plus tôt possible. Cependant, si le plus bas quotidien du support de 1,10 $ devient faible, une baisse des prix en dessous de la moyenne mobile de 21 jours peut se produire, car les ours pourraient trouver un plus bas supplémentaire à 0,90 $, 0,85 $ et 0,80 $.

Par rapport à Bitcoin, le prix Ripple continue de baisser alors que la ligne rouge de la moyenne mobile sur 9 jours reste en dessous de la ligne verte de la moyenne mobile sur 21 jours. Pendant ce temps, si les acheteurs ne parviennent pas à pousser le prix du marché au-dessus de la MA à 9 jours, XRP/BTC peut passer en dessous de la limite inférieure du canal pour atteindre le niveau de support critique à 1700 SAT et en dessous.

XRPBTC – Graphique quotidien

Par conséquent, si les taureaux réussissent un croisement au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, le prix Ripple peut connaître un mouvement haussier et le niveau de résistance le plus proche se situe à 2200 SAT et au-dessus. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de dépasser le niveau 40, ce qui indique un léger mouvement haussier.

