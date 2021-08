XRP/USD récupère au-dessus de 1,10 $ Crypto nouveaux médias

Prédiction de prix d’ondulation – 18 août

La prévision de prix Ripple lance la tendance haussière après avoir testé le niveau de support de 1,08 $ il y a quelques jours.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,40 $, 1,45 $, 1,50 $

Niveaux d’assistance : 0,85 $, 0,80 $, 0,75 $

XRPUSD – Graphique quotidien

Le XRP/USD suit actuellement un mouvement à la hausse après avoir glissé en dessous de 1,05 $ pour tester le support au niveau de 1,04 $. Actuellement, le XRP/USD change de mains à 1,17 $, après avoir gagné plus de 7 % après avoir touché le plus bas de 1,04 $. Au moment de la rédaction de cet article, la pièce reste au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, Ripple (XRP) prenant désormais la sixième place sur le marché mondial des crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière actuelle de 54,32 milliards de dollars.

Prédiction de prix d’ondulation: le prix d’ondulation doit dépasser le canal

Le prix Ripple se dirige vers un niveau de résistance de 1,20 $, car une cassure initiale au-dessus de la moyenne mobile de 9 jours a fait grimper le prix encore plus haut. Le Ripple (XRP) fait face à un sommet supérieur à 1,15 $ avant de pouvoir reculer en dessous du niveau de prix actuel. Du côté haussier, d’autres sommets peuvent entrer en jeu et le niveau de résistance le plus proche se situe à 1,25 $ tandis que les niveaux de résistance potentiels pourraient être trouvés à 1,40 $, 1,45 et 1,50 $.

Cependant, la tendance reste entre les mains des taureaux soutenus par l’indicateur technique où l’indice de force relative (14) passe presque dans la région de surachat, s’appuyant sur la reprise constante après la baisse enregistrée il y a quelques jours. Pendant ce temps, une cassure au-dessus du niveau de résistance de 1,20 $ peut très probablement pousser la pièce au-dessus du niveau de résistance potentiel de 1,30 $, mais une cassure en dessous des moyennes mobiles peut conduire à des supports à 0,85 $, 0,80 $ et 0,75 $ respectivement.

Par rapport à Bitcoin, le prix Ripple continue de se déplacer autour de 2506 SAT au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Après que la pièce ait touché le plus haut quotidien à 2606 SAT aujourd’hui, la pièce recule maintenant à l’endroit où elle se négocie actuellement. Pendant ce temps, le scénario baissier pourrait se jouer si les vendeurs faisaient pression sur le marché.

XRPBTC – Graphique quotidien

Cependant, si la pièce passe en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours, XRP/BTC peut chuter à 2200 SAT et moins. Actuellement, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 65 alors que le marché reste dans la partie supérieure du canal où les taureaux peuvent facilement pousser la pièce vers le niveau de résistance à 2900 $ et plus.

