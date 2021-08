XRP/USD s’installe au-dessus du niveau de 0,75 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prédiction de prix d’ondulation – 2 août

Au cours des derniers jours, le prix Ripple n’a pas été en mesure de développer une dynamique haussière au-dessus du niveau de résistance de 0,80 $.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,95 $, 1,00 $, 1,05 $

Niveaux d’assistance : 0,55 $, 0,50 $, 0,45 $

XRPUSD – Graphique quotidien

Le XRP/USD est haussier alors que le marché est revenu à un support de 0,70 $ et se prépare actuellement à remonter à nouveau. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le prix Ripple augmente plus tard dans la journée et pousse vers le niveau de 0,80 $. Bien que le XRP/USD ait ouvert hier à 0,74 $ après un cours de clôture baissier, depuis lors, le marché a évolué latéralement alors que les haussiers se préparent à monter. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le XRP/USD atteigne le prochain objectif à 1,00 $ dans les prochaines 24 heures.

Prédiction de prix d’ondulation: le prix d’ondulation peut augmenter

Si le prix Ripple parvient à maintenir le marché au-dessus de la limite supérieure du canal ; ils peuvent probablement trouver les niveaux de résistance de 0,95 $, 1,00 $ et 1,05 $. Pendant ce temps, si le marché commence à connaître le mouvement baissier, il pourrait probablement atteindre le support le plus proche en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et une nouvelle baisse pourrait tirer le marché à 0,55 $, 0,50 $ et 0,45 $. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace lentement au-dessus du niveau 60, suggérant un mouvement latéral.

Par rapport à Bitcoin, le prix Ripple pointe toujours sur la base de l’indicateur technique, bien que le mouvement des prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours soit resté intact. Par conséquent, si la pression d’achat se poursuit, la volatilité des prix Ripple est susceptible de créer un nouveau sommet au cours des prochains jours de bourse.

À l’heure actuelle, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) plane au-dessus du niveau 50 ; Les traders pourraient continuer à voir un mouvement positif du marché bientôt si la ligne de signal reste au-dessus du niveau 50 et peuvent également s’attendre à une résistance proche à 2000 SAT si le prix du marché monte au-dessus de la limite supérieure du canal pour atteindre une résistance cruciale à 2300 SAT et au-dessus .

XRPBTC – Graphique quotidien

Cependant, lorsqu’un mouvement à la baisse se produit et confirme une panne bien en deçà des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours ; Les traders peuvent confirmer un mouvement baissier pour le marché, et les prochains niveaux de support se situent à 1500 SAT et en dessous.

