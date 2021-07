XRP/USD tombe en dessous de 0,60 $ – Nouveaux médias cryptographiques

Prédiction de prix d’ondulation – 23 juillet

Le prix Ripple a baissé de 0,8% au cours des dernières heures, la valeur marchande actuelle passant en dessous de 0,60 $.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,75 $, 0,80 $, 0,85 $

Niveaux d’assistance : 0,45 $, 0,40 $, 0,35 $

XRPUSD – Graphique quotidien

XRP/USD touche le plus haut quotidien à 0,61 $ avant de donner un signal baissier au moment de la rédaction, la pièce se négocie dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours alors que l’indice de force relative (14) reste en dessous du niveau 45. Cependant, tout mouvement baissier en dessous de ce niveau pourrait donner au marché suffisamment de force pour creuser un creux, mais le passage au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours pourrait conduire le marché à la hausse.

Prédiction de prix d’ondulation: le prix peut faire face à la baisse

Le prix Ripple montre un signe de faiblesse sur ses marchés alors que le marché est en baisse de 0,8%, reflétant une baisse des prix sur le marché et la chute pourrait devenir lourde si l’action baissière se poursuit. Par conséquent, étant donné que le prix Ripple évolue à la baisse, les traders peuvent s’attendre à ce que la tendance continue de baisser si l’action des prix passe en dessous de la MA à 9 jours.

Pendant ce temps, une cassure au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait renforcer les taureaux et pousser le prix aux niveaux de résistance de 0,75 $, 0,80 $ et 0,85 $, mais une panne pourrait conduire le marché dans un scénario baissier où le prix pourrait probablement atteindre le prend en charge à 0,45 $, 0,40 $ et 0,35 $.

Contre BTC, le prix Ripple oscille en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Si les ours font plus d’efforts, XRP/BTC peut créer un autre creux. Actuellement, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe du côté négatif ; les traders peuvent continuer à voir un mouvement négatif au sein du canal.

XRPBTC – Graphique quotidien

Cependant, le Ripple (XRP) évolue actuellement à 1814 SAT et si la pièce tombe en dessous de la valeur actuelle, le marché peut connaître un support proche à 1500 SAT avant de tomber à 1400 SAT et moins. De plus, si le prix dépasse la limite supérieure du canal ; nous pouvons alors confirmer une course haussière pour le marché, et le niveau de résistance le plus proche se situe à 2200 SAT et au-dessus.

