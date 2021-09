XRP/USD tombe en dessous de 1,13 $ ; Les ours réapparaissent

Prédiction des prix d’ondulation – 16 septembre

La prévision de prix Ripple montre que le XRP se consolide dans une zone intrajournalière entre le creux quotidien de 1,08 $ et un sommet quotidien de 1,13 $.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,30 $, 1,40 $, 1,50 $

Niveaux d’assistance : 0,90 $, 0,80 $, 0,70 $

XRPUSD – Graphique quotidien

XRP/USD continue de consolider sa position en dessous du niveau de 1,20 $. Au moment de la rédaction, la pièce se situe dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours tout en flottant vers la limite inférieure du canal, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplaçant autour du niveau 50. La répartition quotidienne montre que le support et la résistance intrajournaliers se situent respectivement entre 1,15 $ et 1,10 $.

Prédiction de prix d’ondulation : ondulation (XRP) peut se limiter à une fourchette

Le prix Ripple assiste à une poussée baissière vers le sud, se négociant actuellement au niveau de 1,11 $. Cependant, étant donné que le XRP/USD suit un mouvement latéral comme cela a été révélé par l’indicateur technique, les traders peuvent s’attendre à ce que la pièce passe en dessous de la moyenne mobile de 9 jours avant de franchir la limite inférieure du canal si le signal RSI (14) croix de ligne en dessous du niveau 50.

Cependant, une panne de canal pourrait renforcer les ours et cela pourrait pousser le prix aux niveaux de support de 0,90 $, 0,80 $ et 0,70 $, ou une cassure au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours pourrait conduire le marché dans un scénario haussier si le prix suit le tendance à la hausse pour atteindre la résistance la plus proche à 1,30 $, 1,40 $ et 1,50 $. Pour l’instant, la pièce peut probablement rester négative car la ligne verte de la MA à 21 jours est au-dessus de la ligne rouge de la MA à 9 jours ou liée à la fourchette si le RSI (14) suit la même direction.

Contre Bitcoin, le prix Ripple se consolide en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, si les taureaux pouvaient dynamiser et pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles pour se déplacer vers la limite supérieure du canal, le prix Ripple pourrait probablement atteindre le niveau de résistance de 2600 SAT et plus.

XRPBTC – Graphique quotidien

Au contraire, si les taureaux ne parviennent pas à arrêter la pression de vente et permettent à la pièce de tomber en dessous de la limite inférieure du canal, la pièce peut suivre une tendance à la baisse. Par conséquent, le niveau de support le plus proche pourrait être trouvé à 2100 SAT et en dessous. Plus encore, l’indice de force relative (14) semble donner une direction négative alors que la ligne de signal se déplace en dessous du niveau 50, suggérant une tendance à la baisse pour la pièce.

