XRP/USD touche une résistance de 0,86 $ Nouveau média crypto

Prédiction de prix d’ondulation – 10 août

La prévision du prix Ripple s’améliore car la pièce plane maintenant au-dessus de la limite supérieure du canal.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,98 $, 1,00 $, 1,02 $

Niveaux d’assistance : 0,64 $, 0,62 $, 0,60 $

XRPUSD – Graphique quotidien

Le XRP/USD s’établit au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, le sixième plus grand actif numérique ayant gagné près de 4,38 % au cours des dernières 24 heures et touché le plus haut intrajournalier à 0,86 $ avant de reculer à 0,81 $. Au moment de la rédaction, le prix Ripple plane au-dessus des moyennes mobiles alors que l’indice de force relative (14) se déplace pour entrer dans la région de surachat.

Prédiction du prix Ripple : le prix Ripple maintiendrait-il la tendance à la hausse ?

En regardant le graphique journalier, les traders peuvent voir que le prix Ripple reprend un mouvement à la hausse et qu’une cassure au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait dicter la direction dans laquelle la pièce peut se diriger. Par conséquent, si le prix s’effondre sous la moyenne mobile de 9 jours, il peut devenir baissier et une cassure au-dessus de la zone de surachat pourrait mettre le Ripple (XRP) sur une base haussière.

Cependant, si les acheteurs peuvent maintenir la pièce au-dessus des moyennes mobiles, le premier niveau de résistance peut atteindre le niveau de 0,95 $. Tout autre mouvement au-dessus de cette valeur peut atteindre la résistance potentielle aux niveaux de 0,98 $, 1,00 $ et 1,02 $. À la baisse, le support à 0,75 $ devrait maintenir la progression. Si le marché baisse, le marché peut devenir baissier et d’autres niveaux de soutien pourraient se situer respectivement à 0,64 $, 0,62 $ et 0,60 $.

Contre Bitcoin, le prix Ripple se négocie autour des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Pendant ce temps, l’action des prix est restée intacte dans le canal et si la pression de vente recule, le Ripple (XRP) peut créer un nouveau plus bas. Au moment de la rédaction, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de dépasser le niveau 50 ; si cela est possible, les commerçants peuvent continuer à voir un mouvement positif sur le marché.

XRPBTC – Graphique quotidien

Au contraire, comme le révèle le graphique journalier, XRP/BTC évolue actuellement à 1822 SAT, ce qui se situe autour de la limite supérieure du canal. Si le prix tombe en dessous du prix d’ouverture de 1765 SAT, les traders peuvent s’attendre à un support proche à 1600 SAT avant de casser à 1500 SAT et de manière critique à 1400 SAT tandis qu’un mouvement haussier pourrait localiser le niveau de résistance de 2100 SAT et au-dessus.

