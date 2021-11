XRP est la crypto-monnaie native de RippleNet, qui est un réseau de paiement basé sur la blockchain conçu pour faciliter les paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers entre les institutions financières.

L’envoi de paiements à l’étranger à l’aide de l’ancien système financier prend généralement un à quatre jours ouvrables et peut être coûteux. Si une personne utilise XRP comme devise de transition, il est possible de régler des transactions transfrontalières en moins de cinq secondes sur la blockchain open source XRP Ledger à une fraction du coût des méthodes plus traditionnelles.

Prix ​​XRP

Les fondateurs d’origine ont pré-miné (créés au moment du lancement du grand livre) 100 milliards de jetons XRP en 2012. Les fondateurs ont fourni à Ripple 80 milliards de jetons pour financer les opérations et le développement futurs, tandis que les fondateurs se sont partagé le XRP restant.

Contrairement au bitcoin et aux autres crypto-monnaies minées, où de nouvelles pièces entrent sur le marché sous la forme de récompenses en bloc, le XRP entre en circulation chaque fois que Ripple décide de vendre des pièces de sa réserve pré-minée sur le marché secondaire.

En 2017, la société a transféré 55 milliards de ses 80 milliards de jetons XRP sur un compte séquestre à partir duquel elle pourrait vendre un maximum de 1 milliard de jetons par mois sur le marché secondaire. Ripple a fait cela pour améliorer la transparence et la prévisibilité des ventes XRP.

À la fin de chaque mois, les jetons invendus sont remis sous séquestre et redistribués à une période ultérieure. Au cours des 32 derniers mois, 32 milliards de XRP ont été libérés du séquestre et 26,7 milliards ont été restitués.

En octobre 2021, le compte séquestre détenait 47,1 milliards de jetons XRP.

Au cours des trois ans et demi qui ont suivi le lancement du XRP en 2012, son prix a connu deux sauts importants, notamment en décembre 2013 lorsque le prix du XRP a été multiplié par près de 11 en 15 jours, puis un an plus tard, lorsque le prix a grimpé de 454 % en 33 jours.

Après cela, le prix de XRP est resté inférieur à 0,01 $ jusqu’à ce que le marché de la cryptographie commence à prendre de l’ampleur au début de 2017. Entre le 22 mars 2017 et le 8 janvier 2018, le prix de XRP est devenu parabolique en ligne avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies à l’époque, augmentant de plus de 51 000 % de moins d’un cent à une hauteur de 3,40 $.

XRP n’a pas réussi à maintenir son élan au-dessus du niveau de 3 $, et en quelques mois, le prix est tombé à 0,10 $. Le prix du XRP est resté inférieur à ce niveau jusqu’en avril 2021, date à laquelle le marché plus large de la cryptographie a recommencé à augmenter. Ce mois-ci, le prix du XRP a atteint un sommet de 1,98 $ depuis le début de l’année. La flambée, cependant, a été de courte durée et le prix a chuté à moins de 1 $.

Comment fonctionne le XRP

Le XRP Ledger est un réseau sans autorisation de serveurs peer-to-peer qui alimente les opérations XRP.

XRP est le jeton natif et est destiné à servir de « pont » entre les devises fiduciaires difficiles à faire correspondre. Ainsi, si, par exemple, il n’y a aucun teneur de marché sur le réseau disposé à échanger des shekels contre des shillings, on peut vendre les shekels contre du XRP, puis utiliser le XRP pour acheter des shillings.

Le registre XRP utilise l’algorithme Consensus, qui diffère des mécanismes de preuve de travail et de preuve de participation en ce sens que les participants au réseau sont connus et approuvés par les autres participants. Contrairement aux mineurs, ils ne sont pas récompensés pour la sécurisation du réseau.

Une fois que les validateurs sont d’accord, un nouveau bloc – une « version grand livre » – est créé et validé. Le contenu du bloc ne peut pas être modifié. Cela permet aux serveurs du réseau de stocker un historique complet de l’état du grand livre.

Pour accéder au XRP Ledger, les applications connectées peuvent utiliser des API HTTP ou WebSocket. Ils peuvent également utiliser une bibliothèque, disponible pour une variété de langages de programmation, notamment Java, JavaScript, Python, etc. Ce registre est « open source », ce qui signifie que son code logiciel est ouvert au public.

XRP est également utilisé pour fournir des liquidités à la demande (ODL) pour le service phare de Ripple RippleNet – un réseau de paiement mondial d’institutions financières qui était à l’origine trois produits distincts avant 2019, y compris xCurrent (un système de règlement en temps réel), xRapid (un produit de liquidité) et xVia (une interface de programmation d’application de paiement.)

ODL est simplement le processus d’échange d’une devise fiduciaire, disons des dollars américains, contre des jetons XRP, en envoyant ces jetons à un compte de réception qui échange ensuite le XRP contre leur devise fiduciaire locale, disons, les pesos philippins. Contrairement aux devises fiduciaires qui peuvent prendre des jours à envoyer, les transactions XRP prennent généralement environ 3 secondes.

Transactions XRP

Selon la documentation XRP de XRPL, le grand livre règle les paiements en moins de cinq secondes et peut gérer plus de 1 500 transactions par seconde. Une petite quantité de XRP – environ 10 gouttes (une unité de XRP) d’une valeur de 0,00001 XRP – est détruite pour couvrir les frais de transaction. Le coût de transaction est conçu pour augmenter avec la charge du réseau pour décourager l’utilisation du réseau pendant les périodes de pointe. Toutes les transactions XRP sont exécutées et réglées dans le grand livre.

Événements clés et gestion

XRP est l’actif natif du grand livre XRP, une blockchain initialement développée en 2011 par les développeurs Arthur Britto, Jed McCaleb et David Schwartz.

Le protocole a été officiellement lancé en 2012, et peu de temps après, l’équipe a formé une nouvelle société appelée OpenCoin qui était dirigée par Chris Larsen qui a rejoint en tant que PDG. L’année suivante, la société a changé son nom en Ripple Labs avant de le raccourcir, à des fins de marketing, en Ripple en 2015.

Ripple et XRP sont deux entités distinctes. Ripple est une société de technologie financière qui construit des systèmes de paiement mondiaux, tandis que XRP est un actif numérique indépendant qui peut être utilisé par n’importe qui pour diverses raisons, notamment pour envoyer des fonds ou effectuer des paiements en ligne.

L’ancien cadre supérieur de Yahoo, Brad Garlinghouse, a été nommé premier directeur de l’exploitation de Ripple en 2015. Un an plus tard, Garlinghouse a été promu au poste de PDG.

En 2020, Ripple a été inculpé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au motif que la société avait illégalement levé 1,38 milliard de dollars d’offres de titres non enregistrées. L’affaire n’a pas encore abouti.