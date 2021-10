XSEED apporte une version mise à jour de Corpse Party pour basculer plus tard ce mois-ci

Juste à temps pour Halloween

par Liam Doolan il y a 51 minutes

XSEED Games a annoncé une version mise à jour du classique de l’horreur culte de 1996 Fête du cadavre sortira sur Nintendo Switch ici dans l’ouest le 20 octobre pour 19,99 $ USD. Il y aura une remise de 10 % au lancement.

La version Switch a été initialement publiée au Japon plus tôt cette année le 28 février. Le jeu original était déjà sorti sur 3DS en 2016. Le jeu est décrit comme un « RPG sans combat » avec prise de décision et gameplay d’aventure pointer-cliquer. Voici un bref aperçu de l’histoire :

« Un rituel d’amitié qui a mal tourné transporte une lycéenne Ayumi Shinozaki et ses amis dans une version en réalité alternative d’une institution frappée par une tragédie qui se trouvait il y a longtemps sur le site de leur propre école. Alors que les esprits vengeurs des élèves du primaire menacent leur vie et leur santé mentale, leur seul espoir de survie – et encore moins d’évasion – est de découvrir les détails effrayants entourant les meurtres de ceux qui ont été piégés avant eux. »