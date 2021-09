XSEED dit que Rune Factory 5 inclura des options de romance queer

Capture d’écran : XSEED

Dans un long article de blog, les éditeurs de Rune Factory 5 ont confirmé que la localisation en anglais autoriserait les mariages homosexuels. Cette décision marque la première fois que les joueurs de Rune Factory peuvent se marier homosexuel sans solution de contournement.

Rune Factory 5 est à la fois un action-RPG et un simulateur d’agriculture. Les joueurs combattent des monstres comme dans la plupart des JRPG, mais ils doivent également gérer une ferme prospère. Le jeu est similaire à d’autres sims tels que Story of Seasons et Stardew Valley. Et comme dans ceux-ci, chaque jeu Rune Factory permet aux joueurs d’épouser l’un de ses nombreux intérêts amoureux. Chaque conjoint potentiel est venu avec sa propre personnalité et ses antécédents, ce qui a fini par devenir un énorme argument de vente pour la série.

Le 23 septembre, l’éditeur occidental XSEED a annoncé que les versions anglaise, française et allemande de Rune Factory 5 auront des options du même genre au lancement. Ces fonctionnalités seront également corrigées dans l’édition japonaise à une date ultérieure. Il y aura 12 intérêts amoureux au total, et tous peuvent être mariés pour les deux protagonistes.

Il a fallu du temps à la série pour en arriver là. Rune Factory 3 n’incluait que des bachelorettes pour son seul personnage masculin. Alors que Rune Factory 4 vous permettait de sélectionner un sexe et d’avoir techniquement des romances du même sexe, la mise en œuvre n’était pas idéale, vous obligeant à changer le sexe de votre personnage après la campagne principale juste pour avoir un mariage. Les personnages du jeu tromperaient également le protagoniste s’ils changeaient leur présentation de genre. Ouf.

Les développeurs de Marvelous et XSEED ont longtemps affirmé qu’ils étaient intéressés à inclure la romance queer dans leurs simulateurs agricoles. En 2016, le producteur principal Yoshifumi Hashimoto a déclaré que l’équipe de développement derrière Story of Seasons : Friends of Mineral Town prévoyait d’être plus inclusif dans le cadre de la feuille de route de la série. Après que Story of Seasons ait mis en œuvre avec succès ces fonctionnalités de même sexe, l’équipe de localisation a demandé d’inclure le mariage homosexuel dans Rune Factory 5.

Alors que la volonté et les ressources pour l’inclusion romantique étaient présentes depuis des années, les localisateurs de XSEED ont reconnu l’influence des joueurs dévoués de Rune Factory.

« Surtout, conclut leur blog, nous remercions les nombreux fans patients d’avoir demandé son inclusion dans les commentaires et les e-mails sur les réseaux sociaux au fil des ans.