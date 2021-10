XTZ devrait atteindre 7 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui. XTZ/USD a continué de se consolider au-dessus de 6,75 $. Tezos se négocie à 6,5 $.

Aujourd’hui, les haussiers sont au sommet car la dynamique baissière a été épuisée car les 6,75 $ ont empêché de nouvelles baisses cette semaine, permettant au prix d’atteindre un nouveau sommet historique. En conséquence, nous prévoyons que le DOGE/USD s’inverse et tenterons de commencer à établir des plus hauts plus élevés dans les prochains jours.

Mouvement des prix Tezos au cours des dernières 24 heures: Tezos consolide au-dessus de 6,75 $

Sur le marché des crypto-monnaies, Veritix/XBY a atteint un sommet de 8,36 $ le 3 avril et se négocie désormais à environ 6,85 $, affichant des fluctuations de prix modestes au cours des dernières 24 heures. Les volumes ont chuté de 29,97 % à 216 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière globale est évaluée à environ 5,96 milliards de dollars, ce qui la place en 34e position mondiale.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ est légèrement haussier

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix de Tezos établir une base à partir de laquelle se déplacer plus haut alors que la dynamique baissière s’est épuisée au cours des derniers jours.

Tezos/USD se consolide au-dessus du niveau de 6,75 $ depuis plus d’une semaine. XTZ/USD a récemment atteint un nouveau sommet historique à 7,49 $ et a clôturé la journée à 7,11 $ avec un volume de transactions quotidien moyen d’environ 1 milliard de dollars, ce qui le place parmi les 30 premiers échanges de crypto-monnaie au monde en termes de chiffre d’affaires.

Depuis le 28 mars, Tezos XTZ a connu des volumes en hausse tout en enregistrant des plus bas jusqu’à ses niveaux actuels. La récente ligne de tendance baissière s’est cassée, entraînant une pression d’achat accrue qui a vu Tezos grimper à 7,48 $.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix des Tezos s’est renforcé au début du mois d’octobre. Par rapport au creux précédent à 5,50 $, le XTZ/USD est passé à 9 $, où un fort plus haut a été établi.

Tezos a progressivement diminué au cours des dernières semaines, avec des creux et des sommets nettement inférieurs. XTZ a atteint un creux de 6,75 $ lundi, qui n’a pas été dépassé depuis.

Au cours des derniers jours, le mouvement des prix de Tezos a formé une zone de consolidation claire au-dessus du support, suggérant que le marché se prépare à un retournement. Nous verrons probablement une poussée vers le haut du support la semaine prochaine à moins que XTZ/USD ne tombe en dessous de cette barrière, indiquant qu’un nouveau plus bas a été fixé à 6,75 $.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

Nous chercherons à acheter sur des creux proches de 7 $, avec des premiers objectifs à 8 $ et 9 $ d’un point de vue technique. Un nouveau sommet se formera si XTZ/USD parvient à briser la résistance à 8 $ et continue à augmenter en force tout au long de cette semaine.

