XTZ Stakers poursuivent l’IRS pour “ taxation injustifiée ” de leurs récompenses de cuisson Tezos

À Nashville, dans le Tennessee, un couple poursuit le US Internal Revenue Service, ou IRS, pour une imposition injustifiée sur les récompenses tirées de la cuisson (ou du jalonnement) sur la blockchain Tezos. le pays.

Selon un dossier envoyé au tribunal de district américain du district intermédiaire du Tennessee, le couple, Jessica et Joshua Jarret demandent à l’IRS de rembourser les taxes payées sur les récompenses de jalonnement, affirmant qu’elles sont imposables avant qu’elles ne soient vendues ou échangées.

Dans leur réclamation, le couple Jarrett déclare que l’IRS n’aurait pas dû les taxer pour les récompenses de jalonnement car cela «constitue la création de propriété». Dans leur poursuite, le couple demande un remboursement de 3293 $ payés en impôts sur le revenu en 2019 pour recevoir 8876 jetons XTZ récompensés. De plus, ils demandent une compensation de 500 $ en crédits d’impôt pour le revenu perdu au cours de cette période.

En approfondissant le document, le couple déclare que les lois fiscales fédérales ne permettent pas à l’Oncle Sam de percevoir des impôts sur les récompenses de jalonnement, par rapport à un boulanger qui prépare un gâteau frais ou à un auteur qui écrit un livre. Ils affirment, puisqu’ils n’ont reçu aucun produit des «jetons créés», ils ne devraient pas être imposés sur ces derniers. Le document lit,

«Comme un boulanger qui prépare un gâteau avec des ingrédients et un four, ou un écrivain qui écrit un livre en utilisant Microsoft Word et un ordinateur, M. Jarrett a créé une propriété.»

La Proof-of-Stake Alliance (POSA), un groupe de défense chargé d’apporter de la clarté dans le secteur juridique des chaînes de points de vente, a partagé le document affirmant que le procès aurait des conséquences profondes sur les blockchains de preuve de participation à l’avenir. S’exprimant sur le procès, le fondateur de POSA, Evan Weiss, a déclaré:

«C’est une question d’importance pratique et économique. Une mauvaise politique conduirait à l’innovation ailleurs… Heureusement, la bonne politique est définie dans le cadre des lois existantes. »

Avec Ethereum sur le point de passer à un réseau de preuve de participation dans l’année à venir, la communauté des crypto-monnaies sera plus consciente de cette loi et rapportera ses récompenses de jalonnement.

