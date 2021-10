XTZ/USD est baissier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est baissière aujourd’hui. XTZ/USD a grimpé à 8 $ la nuit dernière. Les vendeurs contrôlent le marché XTZ/USD.

Tezos se négocie à 9,20 $, selon CoinMarketCap, en hausse de 9 % depuis la clôture d’hier. Le prix du Tezos est resté au-dessus de 9 $ aujourd’hui, une cassure à la baisse par rapport au plus haut d’hier ayant été évitée. En conséquence, nous nous attendons à ce que XTZ/USD continue de baisser au cours des prochaines 24 heures, établissant un autre plus bas en dessous de 9 $ dans le processus. Ce support à environ 8 $ devrait se maintenir, mais sinon, nous pouvons nous attendre à une nouvelle baisse à 7,50 $.

La pièce a en effet vu son prix augmenter de 9% depuis la clôture d’hier. Mais il a clôturé en dessous de sa moyenne mobile sur 20 jours pour la première fois depuis le 21 août il y a environ 8,5 heures après une résistance initiale à 8,25 $ avant de glisser en dessous de sa moyenne mobile sur 20 jours de 8,10 $, selon les données de CoinMarketCap.

Pour la semaine en cours, nous pouvons nous attendre à ce que XTZ/USD maintienne une dynamique baissière et établisse un plus bas en dessous de 8 $. Au moment de mettre sous presse, XTZ/USD se négocie à 8,06 $ sur Bitfinex, le prix de Tezos se négociant légèrement au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours depuis la clôture d’hier.

Le support critique de XTZ/USD est estimé à 7,50 $, tandis que le prix de Tezos devrait tester la résistance à 9 $ dans les prochains jours.

Il existe un support immédiat à 8 $, qui a été franchi à la baisse plus tôt ce matin pour la première fois depuis le 21 août. Une forte dynamique baissière s’abaissera en dessous du support de 8 $, mais on pourrait s’attendre à ce qu’elle teste la résistance à 7,50 $ au cours des prochaines 24 heures.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ prêt pour une nouvelle baisse ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix de Tezos revenir vers les plus bas précédents, entraînant probablement un autre plus bas plus bas plus tard dans la journée.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Nous pensons qu’un élan baissier prolongé se poursuivra pour le XTZ/USD aujourd’hui et demain également. Cependant, nous pouvons nous attendre à voir un support solide à 7,50 $, ce qui devrait empêcher le prix de franchir ce niveau et de franchir le prochain niveau de support autour de 6,90 $ au cours du processus.

Le jeton XTZ de Tezos se négocie dans une fourchette entre 9 $ et 8 $ depuis cinq jours maintenant après avoir atteint un sommet intrajournalier de 9,47 $ le 13 septembre, qui était lui-même une augmentation par rapport au creux de 8,62 $ observé le 11 septembre.

Malgré une baisse substantielle des prix au cours des dernières 24 heures à un creux intrajournalier de 7,96 $, cela ressemblait à un mouvement peu profond qui a ramené le XTZ/USD au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours de 8,10 $ et, dans le processus, proche de son récent sommet à 9 $.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

L’analyse des prix de Tezos est baissière pour aujourd’hui, car la hausse a été rejetée du jour au lendemain, renvoyant XTZ/USD vers le plus bas actuel de 7,2 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que XTZ continue à baisser et établisse potentiellement de nouveaux plus bas plus bas.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.