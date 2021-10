XTZ/USD est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui. XTZ/USD se négocie actuellement à 8,2 $. XTZ se dirige vers 10 $.

L’analyse des prix de Tezos d’aujourd’hui est optimiste, car les taureaux ont de nouveau poussé le marché à la hausse après une consolidation d’environ 6,70 $ du jour au lendemain. En conséquence, nous prévoyons que le XTZ/USD augmentera encore au cours des prochaines 24 heures et visons le niveau de résistance de 7,50 $ ensuite.

Analyse des prix de Tezos – Le graphique quotidien ci-dessus montre que l’analyse des prix de Tezos est haussière, car XTZ/USD trouve un support au niveau de retracement de Fibonacci à court terme de 0,61 au prix de 6,89 $, ce qui a fourni une plate-forme solide aux traders pour vendre tout au long de cette semaine et continuera probablement à le faire au cours des prochains jours. Cette zone d’intérêt s’étend vers le bas jusqu’à ce qu’elle atteigne un point d’extension à la baisse à long terme marqué par un niveau horizontal baissier situé autour de 7,00 $.

Selon les graphiques techniques, si XTZ/USD franchit la résistance à 7,0 $, nous pouvons nous attendre à davantage de hausses vers la résistance au plus haut de la semaine dernière près de 8,0 $, où il existe des opportunités supplémentaires dans les deux sens avant que le marché n’atteigne le prochain niveau de barrière majeure à 9,0 $.

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui alors que les taureaux continuent de pousser le marché à la hausse ce matin après une consolidation autour de 6,8 $ pendant la nuit. Par conséquent, nous supposons que XTZ/USD continuera à augmenter au cours des prochaines 24 heures en ciblant le niveau de retracement de Fibonacci 0,618 au prix de 70,00 $.

Mouvement des prix Tezos au cours des dernières 24 heures: Tezos dépasse 7 $

La bande de Bollinger sur le graphique journalier pour XTZ/USD montre qu’après une période de consolidation, l’élan haussier de la semaine dernière s’est poursuivi et a cédé la place à une autre augmentation substantielle des prix. Le marché se négocie actuellement au-dessus des bandes supérieure et inférieure, ce qui suggère que nous continuerons vers 7,0 $, où les commerçants devraient s’attendre à une résistance dans cette région. Analyse des prix de Tezos – Les indicateurs techniques du marché favorisent actuellement les acheteurs en ce moment alors que le XTZ/USD continue sa hausse après le mouvement haussier des prix d’hier.

Le RSI (indicateur de force relative) est bien positionné en territoire positif à 71 tout en maintenant une trajectoire ascendante avec le MACD, indiquant qu’il pourrait y avoir plus de place pour une pression d’achat avant qu’une quelconque forme de correction ne se produise.

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui après avoir atteint un pic au-dessus de 7,00 $ et a maintenu un fort niveau de support autour de cette zone, ce qui attirera probablement une nouvelle pression d’achat dans les prochaines 24 heures, car les taureaux visent plus d’élan à la hausse avant que des retracements n’aient lieu.

Les bandes de Bollinger du graphique journalier montrent que Tezostay se situe dans sa fourchette entre les bandes supérieure et inférieure, suggérant qu’il n’existe aucune tendance pour le moment tandis que le RSI (indicateur de force relative) est supérieur à 30 avec MACD sur l’histogramme soutenant un nouveau mouvement haussier sur le marché. Nous nous attendons à ce que XTZ/USD continue vers 75 $, où nous pouvons trouver des zones supplémentaires de résistance attendue jusqu’à ce qu’il atteigne 8,5 $ ou même près de 9,0 $ si les acheteurs gardent le contrôle du marché.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ cible 7,50 $ ensuite ?

Sur le graphique journalier, nous pouvons observer une augmentation rapide du prix du Tezos au cours des dernières heures, suggérant que nous pourrions assister à un test du précédent record de 7,50 $ aujourd’hui sur le graphique en 4 heures.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les indicateurs techniques favorisent les acheteurs de Tezos en ce moment sans aucun signe de ralentissement de l’élan encore indiqué par le RSI (indicateur de force relative) se négociant actuellement bien au-dessus de 70 tout en maintenant une trajectoire haussière et le MACD montrant un fort signal d’achat sur le marché. Supposons que XTZ/USD puisse dépasser 7,2 $. Dans ce cas, nous nous attendons à voir d’autres résistances autour de 7,5 $ et 8,0 $ jusqu’à ce qu’elle atteigne une résistance proche de la majeure située au plus haut de la semaine dernière, marquée par un niveau horizontal baissier d’environ 90 $, ce qui nécessitera un élan important pour surmonter cette zone.

L’analyse des prix de Tezos est haussière après que le XTZ/USD ait dépassé la résistance à 7,00 $, puis a continué à grimper à mesure que la valeur augmentait de 15%. Le point le plus important à tirer de ce graphique est que les investisseurs qui cherchaient un moyen d’acheter des Tezos en cas de baisse entrent maintenant dans le support à 7,2 $, et si les taureaux continuent sur cette lancée, ils atteindront très certainement le court-circuit. terme .82 Niveau de retracement de Fibonacci autour de 7,5 $, ce qui représente un prix psychologique solide en raison de sa proximité avec le plus haut de la semaine dernière.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

Le prix du Tezos a changé rapidement au cours des dernières 24 heures et il se négocie maintenant à des sommets. Les taureaux ont continué à pousser plus haut après une consolidation d’environ 6,70 $ tout au long de la journée. En conséquence, nous nous attendons à ce que le XTZ/USD augmente encore plus et tente de franchir les 7,50 $ d’ici la fin de la journée.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.