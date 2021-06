XUMO lance son service de streaming sans publicité sur Apple TV

À partir d’aujourd’hui, XUMO lance son application sur Apple TV. Le service de diffusion en continu financé par la publicité propose plus de 200 chaînes numériques dans 12 genres, notamment les sports, les actualités, les divertissements pour enfants et familles, les événements en direct, les films, etc.

XUMO TV est désormais disponible sur Apple TV avec un service de télévision gratuit financé par la publicité, ainsi que sur les appareils mobiles, FireTV, Roku et les consoles de jeux.

XUMO publie également une série de titres de films exclusifs de Magnolia. Sa bibliothèque comprendra plus de films gratuits tels que “In The Fade”, “Tomate Red” et le drame comique “Please Stand By” au cours des deux prochains mois.

«Plus de 30 pour cent des flux vidéo américains via la télévision connectée à Internet augmentent. Les plus de 200 chaînes diverses, gratuites et populaires de XUMO sont plus largement accessibles que jamais, sur tous les appareils que les gens utilisent le plus. Avec ce niveau de distribution, nous continuons à fournir du contenu en demande à des dizaines de millions de personnes », a déclaré Chris Hall, vice-président directeur des produits chez XUMO.

Le service de télévision gratuit financé par la publicité propose des fournisseurs de médias populaires tels que ABC News Live, FOX Soul, Deal or No Deal, beIN SPORTS XTRA, FREE Kids TV, NBC News NOW, Black News Channel, America’s Test Kitchen et Antiques Roadshow UK, ainsi que le PGA TOUR, et d’autres.

