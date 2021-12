XXIIe alerte boursière : pourquoi le groupe du 22e siècle monte-t-il plus haut aujourd’hui ?

société de biotechnologie Groupe du 22e siècle (NASDAQ :XXII) doit sourire aujourd’hui après qu’une récente désignation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a fait la fête aux investisseurs. En effet, la nouvelle a éclaté aujourd’hui que la FDA a approuvé la commercialisation des cigarettes à teneur réduite en nicotine de 22nd. Par conséquent, l’action XXII est en hausse de près de 40 % aujourd’hui sur les nouvelles prometteuses.

22nd Century a annoncé que la FDA avait autorisé l’étiquetage de sa gamme de cigarettes VLN King en tant que « produits du tabac à risque modifié » (MRTP). Soi-disant, les VLN fument, ont le goût et l’odeur des cigarettes traditionnelles, mais avec 95 % moins de nicotine, un produit chimique addictif. Ceci est conforme à l’objectif déclaré du 22ème siècle de mettre fin aux « maladies et décès liés au tabac ».

Selon un communiqué de presse de la FDA, des produits comme ceux du 22ème siècle offrent des options à ceux qui luttent contre la dépendance à la cigarette. Mitch Zeller, directeur du Center for Tobacco Products de la FDA, a commenté la viabilité des produits dans la réduction des méfaits du tabac.

« Le fait d’avoir des options comme ces produits autorisés aujourd’hui, qui contiennent moins de nicotine et sont raisonnablement susceptibles de réduire la dépendance à la nicotine, peut aider les fumeurs adultes. Si les fumeurs adultes étaient moins dépendants des cigarettes brûlées, ils fumeraient probablement moins et pourraient être exposés à moins de produits chimiques nocifs qui causent des maladies et des décès liés au tabac.

Que devez-vous savoir d’autre sur l’action XXII aujourd’hui ?

Le stock XXII s’apprête à exploser sous la désignation exclusive de la FDA

L’ordonnance de modification de l’exposition qui autorise le plan de commercialisation du 22e siècle décrit des allégations spécifiques protégées par la FDA. En effet, la société peut désormais commercialiser des phrases telles que « 95 % de nicotine en moins », « aide à réduire votre consommation de nicotine » et « réduit considérablement votre consommation de nicotine ».

De plus, la FDA exige également que l’entreprise inclue « Vous aide à fumer moins » dans l’étiquetage ou la publicité de tout produit contenant les allégations protégées. Cependant, la désignation de la FDA n’implique pas l’approbation de la FDA pour le produit lui-même. De plus, l’agence de régulation explique qu’il n’y a pratiquement pas de produits du tabac sûrs, quelle que soit la teneur en nicotine.

Bien qu’apparemment pragmatique, la désignation exclusive de MRTP de la FDA peut offrir un avantage concurrentiel substantiel à l’entreprise de biotechnologie agricole.

« C’est la première et très probablement la seule cigarette combustible à porter la désignation MRTP de la FDA », a déclaré le directeur général du 22e siècle, James A. Mish. Il a poursuivi : « Après avoir obtenu cette commande de commercialisation de la FDA, nous sommes tout à fait prêts à lancer VLN® avec des partenaires commerciaux et de vente au détail sélectionnés sur nos marchés pilotes aux États-Unis dans les 90 prochains jours et sur le premier de plusieurs marchés mondiaux d’ici la fin du premier trimestre de 2022.

Le pic d’aujourd’hui à lui seul a des actions XXII positives sur l’année, après une négociation relativement stable au cours des derniers mois. Bien qu’il soit certainement trop tôt pour le dire, cela pourrait propulser le 22ème siècle au sommet des consommables pour cigarettes. Pour le bien des investisseurs patients du 22e siècle, espérons que le cours de son action augmentera avec lui.

