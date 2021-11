XxxHolic Manga obtient un film japonais d’action en direct en avril 2022

Ko Shibasaki est également une chanteuse pop au Japon. Image : ©2022映画「ホリック」製作委員会 ©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社

Le manga xxxHolic, du collectif d’artistes Clamp, sera transformé en une adaptation cinématographique en direct, avec Ryunosuke Kamiki. Kamiki était auparavant apparue sous le nom de Seta dans la franchise de films Rurouni Kenshin, et cette fois, elle sera rejointe par Ko Shibasaki de Battle Royale et 47 Ronin renommée.

Voici un premier aperçu des deux acteurs en costume.

L’affiche évoque bien le manga, non ? Image : ©2022映画「ホリック」製作委員会 ©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社

Les tenues semblent définitivement au point.

La version en direct sera réalisée par Mika Ninagawa, connue pour ses longs métrages visuellement saisissants comme Helter Skelter en 2012 et Diner en 2019. Plus récemment, elle a dirigé Followers pour Netflix. Ninagawa a d’abord fait sa marque en tant que photographe, et elle devrait être capable de capturer le flair stylistique de Clamp pour le grand écran.

Ryunosuke Kamiki sera également la vedette de l’adaptation. Image : ©2022映画「ホリック」製作委員会 ©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社

Le manga xxxHolic a fait ses débuts en 2003, et ci-dessous est un synopsis pour l’édition anglaise de Del Rey :

Watanuki Kimihiro est hanté par des visions de fantômes et d’esprits. Apparemment par hasard, il rencontre une mystérieuse sorcière nommée Yuuko, qui prétend pouvoir l’aider. En désespoir de cause, il accepte, mais se rend compte qu’il vient d’être amené à travailler pour Yuuko afin de payer le coût de ses services. Bientôt, il est employé dans sa petite boutique, un travail qui ne ressemble en rien à son expérience de travail précédente ! La plupart des clients de Yuuko vivent au Japon, mais Yuuko et Watanuki sont sur le point d’avoir des visiteurs inhabituels nommés Sakura et Syaoran d’un pays appelé Clow…

Production IG a adapté le manga en une série télévisée animée au milieu des années 2000.

Le long métrage à venir, cependant, n’est pas la première adaptation en direct. En 2013, une série d’action en direct a été diffusée à la télévision japonaise, avec Anne Watanabe et Shota Sometani. Plus tôt cet automne, une adaptation d’une pièce de théâtre intitulée xxxHolic Theatre Style a commencé sa diffusion à Tokyo.

Le film d’action en direct xxxHolic sortira dans tout le Japon le 29 avril 2022. Aucun mot encore sur une sortie internationale.