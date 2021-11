XYO pourrait s’attarder avant de monter car il trouve des clients de données d’entreprise

Réseau XYO (CCC :XYO-USD) compte désormais 3 millions de nœuds, selon une récente annonce du réseau dans Medium. Cela en fait l’un des plus grands réseaux de blockchain au monde.

C’est arrivé de cette façon à travers l’application Coin omniprésente – qui n’est pas liée à Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), l’échange crypto. L’application mobile permet à ses utilisateurs de gagner des récompenses et des actifs numériques, y compris des jetons XYO.

Les utilisateurs de pièces contribuent au réseau XYO en «validant les données de localisation géospatiale lorsqu’ils voyagent, se rendent au travail, font du jogging ou se déplacent dans le monde réel tout en interagissant les uns avec les autres».

Maintenant que l’application compte plus de 3 millions de nœuds sur les téléphones mobiles, le réseau pense qu’elle peut être utile pour les grandes entreprises. Les bailleurs de fonds du réseau ont déclaré qu’il était « assez grand, assez fort et assez actif pour fournir des données incroyablement précieuses aux grandes entreprises ».

Cela coïncide avec sa mission déclarée : « … améliorer la compréhension de l’intérêt public d’un réseau de localisation géospatiale incitatif. » En d’autres termes, fournir 3 millions de nœuds de données – y compris la géolocalisation, la température et la vitesse – à des tiers pourrait être utile. Ils pourraient avoir un intérêt du point de vue de la publicité, de la recherche ou de l’éducation.

Obtenir des clients n’est pas si facile

Le réseau XYO présente plusieurs cas où leurs nœuds et l’application Coin pourraient être utiles pour un certain nombre d’industries. Par exemple, les aéroports pourraient bénéficier du suivi des bagages à l’aide de nœuds XYO. Les hôpitaux pourraient également utiliser le suivi XYO pour l’équipement ou les patients. Enfin, il est également utile dans le commerce électronique ou l’assurance pour les voitures, les téléphones portables et plus encore.

Le problème est que le réseau XYO n’a pas annoncé de telles offres. Ils commencent tout juste à développer de telles opportunités commerciales. Cela peut prendre un certain temps pour qu’une très grosse affaire comme ces exemples se réunisse.

Cela pourrait signifier que les investisseurs pensent que le réseau attirera un certain nombre de grandes entreprises sponsors. Si cela se produit, attendez-vous à voir XYO augmenter considérablement. Cela signifie que les investisseurs ont de l’espoir dans l’utilité fonctionnelle d’avoir plus de 3 millions de nœuds ou d’applications.

Et n’oubliez pas que la plupart des utilisateurs de Coin qui ont téléchargé l’application s’attendent à gagner de grosses récompenses pour les tracas liés à son utilisation. Ce n’est pas un revenu complètement passif, cependant. La plupart des utilisateurs doivent actualiser ou mettre à jour leur emplacement toutes les 90 minutes environ.

Où cela laisse XYO Crypto

XYO a récemment été cotée sur Crypto.com, l’un des plus grands échanges cryptographiques. Le site affirme qu’il s’agit de l’une des plateformes d’échange de pièces et de jetons numériques à la croissance la plus rapide au monde, avec 10 millions d’utilisateurs et plus de 150 crypto-monnaies. XYO est également désormais cotée sur Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), qui est un très grand échange de crypto-monnaie.

À l’heure actuelle, XYO est classée 125e plus grande crypto-monnaie au monde, selon CoinMarketCap. En tant que tel, il avait une capitalisation boursière de 601 millions de dollars au prix de 4,68 cents par jeton XYO au 18 novembre. Hier, la crypto XYO a augmenté de 40 % contre 3,52 cents le 18 septembre.

Et comme je l’ai souligné dans le passé, ces géomineurs ne font pas vraiment grand-chose en termes de récompenses. Ma conclusion en regardant les témoignages d’un certain nombre de géomineurs est qu’il faut beaucoup de temps pour gagner 10 000 récompenses symboliques par mois.

En moyenne, ceux-ci valaient moins de 5 $ par mois. Cela ne va pas garder 3 millions de nœuds actifs et actualisés très longtemps. La société va devoir faire quelque chose pour augmenter ces récompenses afin de maintenir l’intérêt des utilisateurs de son application Coin.

Cela peut prendre du temps à XYO pour gagner des utilisateurs professionnels pour son réseau. Cela signifie que la crypto pourrait prendre du temps avant qu’elle n’augmente considérablement à partir d’ici.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.