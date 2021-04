Xzibit fait face à des accusations de racisme pour sa marque de cannabis “ Napalm ”

Xzibit est critiqué pour des accusations de racisme sur sa marque de cannabis Napalm. Voici la réponse du rappeur.

Le napalm est l’agent chimique utilisé dans les bombes incendiaires et les lance-flammes pendant la guerre du Vietnam. Il a également été utilisé contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Son utilisation comme outil de guerre a été interdite par les Nations Unies dans les années 1980. Pour de nombreux Asiatiques, le nom évoque des souvenirs du conflit au Vietnam.

Les clients des dispensaires de Los Angeles réagissent négativement aux variétés de la marque Napalm Cannabis, comme un pré-roll appelé «The Grenade». Mais bien que Xzibit possède la marque, la majeure partie du marketing est gérée par Higher Path, une société de commercialisation de cannabis.

«En tant qu’équipe marketing entièrement blanche qui manque de connaissances sur les traumatismes entourant cette arme, nous n’avons pas réalisé à quel point il était violent et ignorant de promouvoir une telle marque / produit. C’est sur nous », a déclaré la société de marketing dans un communiqué.

Xzibit a expliqué le choix du nom de marque de son entreprise dans un post Instagram. «J’ai mis cet album [Napalm] en 2012. Je sais que les gens n’utilisent plus de CD, mais c’est de là que vient la marque de Napalm comme vous pouvez le voir. C’est la police que nous utilisons, c’est la flamme que nous utilisons, donc elle est basée sur l’album. Et cela a transcendé la façon dont nous construisons notre société de cannabis », explique le rappeur.

«Mon intention de nommer la société de cannabis Napalm n’était pas affiliée ou n’était pas un clin d’œil à la dévastation de son passé», poursuit Xzibit. «Je pense que la licence créative que j’ai utilisée pour Napalm est purement basée sur mon travail en tant qu’artiste. Mon intention ici est simplement de faire savoir à tout le monde qu’en tant qu’homme noir, je comprends la discrimination et la haine. “

«Je comprends ce que cela fait aux communautés, comment cela affecte les communautés, et je ne suis pas sourd à cela. Juste pour clarifier, nous ne reconnaissons, ne justifions ni ne sentons en aucun cas que nous promouvons la violence envers la communauté asiatique. Nous soutenons la communauté asiatique. »

La sensibilité au racisme et à la violence dans la communauté asiatique est au plus haut après plusieurs attaques racistes non provoquées. La pandémie a mis le racisme contre la communauté asiatique au premier plan de la conscience nationale.

Le rappeur YG a été critiqué pour sa chanson «Meet the Flockers», qui décrit la réunion d’un gang pour voler des «quartiers chinois» parce qu’ils ne croient pas aux comptes bancaires. La chanson a été supprimée et re-téléchargée pour supprimer les éléments racistes – bien que la chanson parle toujours de quartiers de voleurs de gangs.