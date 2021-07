Y a-t-il de la place pour les films dans les parcs à thème dans le paysage hollywoodien ?

Alors que Disney grandit et acquiert plus de propriétés, il existe d’innombrables façons pour la société de dominer le box-office au cours d’une année donnée: un nouveau film Star Wars, une autre entrée dans l’univers cinématographique Marvel, le dernier projet Pixar déchirant, même le les suites tant attendues de l’Avatar de James Cameron. Une telle domination s’est faite au détriment de projets qui semblent frais et marginalement originaux – de nos jours, presque tout ce que Mouse House produit est une suite, un redémarrage, un remake ou une extension d’un univers cinématographique établi. (Même un studio aussi loué que Pixar est devenu un peu trop heureux pour son propre bien avant Onward, Soul et Luca.) Mais les recettes au box-office parlent d’elles-mêmes, et alors que Disney double sa stratégie de maximiser son IP, l’entreprise revient à une ressource méconnue : les manèges dans les parcs d’attractions.

Considérant que le studio a tellement peur du risque, il est étrangement amusant que des adaptations de films de parcs à thème soient sorties à plusieurs reprises du pipeline Disney – c’est un pari qui échoue presque toujours. Une adaptation moyenne pour la télévision de Tower of Terror a ouvert le bal en 1997, mais ce n’est qu’au tournant du siècle que Mouse House a vraiment commencé à se battre pour les clôtures: S’il y a une chose Mission to Mars (2000) , The Country Bears (2002) et The Haunted Mansion (2003) ont en commun, c’est que leur pur WTF a rencontré presque instantanément des réponses interrogatives. Mission to Mars est peut-être la valeur aberrante la plus notable et a été dirigée par le grand Brian De Palma (un auteur qui est aussi peu Disney que possible); il était basé sur un manège qui était déjà fermé et présentait des scènes de mort légitimement dérangeantes malgré le fait qu’il soit classé PG. (C’est aussi pourquoi Mission to Mars règne sans ironie, au diable les critiques cinglantes.)

Le dernier né du canon du film du parc à thème Disney, Jungle Cruise, arrive vendredi, et ce n’est probablement pas le signe le plus encourageant que certains initiés se préparent déjà à un retour financier moins que stellaire. Mais Jungle Cruise n’essaie pas tant de capturer l’esprit du manège éponyme de Disney – étant donné qu’il a récemment été remanié à cause de caricatures racistes, c’est pour le mieux – qu’il essaie de singe la success story de plusieurs milliards de dollars du parc à thème. ride moviemaking : la franchise Pirates des Caraïbes.

Lorsque le premier film de Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, est sorti en 2003, l’idée même de transformer un parc d’attractions en un blockbuster était ridicule, surtout compte tenu des échecs précédents de Disney dans l’espace. Mais La malédiction du Black Pearl était un succès légitime et une aventure captivante si universellement admirée que Johnny Depp a même décroché une nomination aux Oscars. (Quand vous pensez aux performances qui arrivent sur le radar des Oscars, le capitaine Jack Sparrow vient à peine à l’esprit.) La malédiction du Black Pearl était le quatrième film le plus rentable de l’année, et une suite était inévitable.

Le réalisateur Gore Verbinski a fini par tourner des suites consécutives, Dead Man’s Chest et At World’s End, pour terminer une trilogie qui a élargi l’univers fantastique des pirates de la franchise, où, pour paraphraser le capitaine Barbossa, le public commence à croire aux histoires de fantômes. . (En plus des krakens géants mangeurs d’hommes, des capitaines à tentacules, des déesses de la mer, etc.) Il y a beaucoup de moments agréables pour la foule dans ces suites : la franchise exceptionnelle, Dead Man’s Chest, est la plus efficace pour imiter l’expérience excitante d’un véritable tour de parc à thème. Mais Verbinski avait également le droit de devenir exceptionnellement étrange et dérangeant de manière inattendue. La séquence de kraken dans Dead Man’s Chest est un exploit impressionnant de réalisation cinématographique soutenu par une piste fiable et fantastique de Hans Zimmer, mais c’est aussi un tronçon soutenu de pure horreur. Rien ne dit « du plaisir pour toute la famille ! » un peu comme une bande de marins innocents dévorés par un monstre marin colossal.

Dead Man’s Chest et At World’s End étaient deux des films les plus rentables de 2006 et 2007, respectivement, et les suites étaient tout aussi remarquables pour ce que Verbinski a pu faire avec eux. Les blockbusters de cette envergure laissent rarement un auteur cuisiner. (Verbinski a brûlé une grande partie de sa bonne volonté Pirates avec The Lone Ranger et A Cure for Wellness, les deux flops au box-office, bien que ce dernier soit un film culte sous-estimé en attente.) La franchise Pirates n’a pas ralenti après que Verbinski ait terminé sa trilogie : 2011 On Stranger Tides a rapporté plus d’un milliard de dollars et 2017 Dead Men Tell No Tales a rapporté près de 800 millions de dollars. Mais les films ont perdu leur charme alors que la franchise se dirigeait vers une usine de fabrication de suites comme les autres propriétés de Disney. (Un spin-off dirigé par Margot Robbie est actuellement en préparation.)

Compte tenu de la façon dont les autres adaptations de films de parcs à thème de Disney ont régulièrement bombardé, il semble que Pirates soit devenu l’exception, en partie, en s’accrochant à un cinéaste prometteur qui a tiré le meilleur parti de la performance principale non conventionnelle d’une star de cinéma. (Jack Sparrow, c’est beaucoup de choses ; l’ennui n’en fait pas partie.) De plus, Pirates a éclipsé le manège sur lequel il était basé ; le jeune public pourrait même ne pas se rendre compte que l’attraction a précédé les films, surtout maintenant que l’expérience a été peaufinée afin qu’elle soit plus liée à la franchise. De la même manière que l’iconographie d’Indiana Jones est souvent traitée comme sa propre chose et rarement associée aux vieilles séries de Republic Pictures qui l’ont inspirée, les films Pirates des Caraïbes ont transcendé ses origines comparativement bancales. Pirates est désormais plus reconnaissable comme un élément de propriété intellectuelle précieux responsable de plus de 4 milliards de dollars de revenus au box-office, et non comme une attraction de parc à thème.

Le succès relatif au box-office des deux derniers films de Pirates malgré leur accueil critique décevant est la preuve que la franchise est presque trop grande pour échouer. Mais copier le modèle Pirates et retrouver sa magie est plus facile à dire qu’à faire, surtout maintenant que les grands films de studio sont de plus en plus homogénéisés. Sur le papier, Disney confier son adaptation cinématographique de Tomorrowland au parc d’attractions 2015 à Brad Bird (The Iron Giant, The Incredibles, Ratatouille, Mission : Impossible – Ghost Protocol) n’était pas une mauvaise idée, mais le film a néanmoins échoué et a fini par coûter le l’entreprise est estimée à 120 millions de dollars. Tomorrowland n’est pas au niveau des plus grands films de Bird – franchement, peu le sont – mais plus important encore, il est entré dans un paysage théâtral dans lequel les cinq films les plus rentables de l’année étaient la première entrée d’une nouvelle trilogie Star Wars (The Force Awakens), un nouveau film Jurassic Park (Jurassic World), une suite de Fast & Furious (Furious 7), Avengers: Age of Ultron et un film Pixar (Inside Out). Non seulement tous ces films étaient basés sur une propriété intellectuelle préétablie, mais ils faisaient également partie de certaines des franchises les plus importantes d’Hollywood. Les quatre premiers ont tous franchi le cap du milliard de dollars.

Comparativement, le seul film à avoir rapporté plus d’un milliard de dollars lors de la sortie de La Malédiction du Black Pearl en 2003 était Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi, la fin d’une trilogie bien-aimée qui a fini par remporter les 11 catégories. aux Oscars l’année suivante. Ne vous y trompez pas, IP commençait déjà à envahir Hollywood lorsque The Curse of the Black Pearl est sorti en 2003: malgré le retour du roi, les films les plus rentables de l’année comprenaient deux suites de Matrix, X2 et Terminator 3: Rise des Machines. Mais depuis le lancement du MCU en 2008, il est devenu encore plus difficile pour les superproductions originales de prospérer. Comparé à Endgame et The Rise of Skywalker, un film basé sur un manège de parc d’attractions, sans autre lien avec la franchise, semble presque pittoresque.

Il reste à voir comment se comporte Jungle Cruise, mais les ingrédients sont prometteurs, avec un auteur de film de série B sous-estimé à la barre de Jaume Collet-Serra et une distribution d’acteurs appréciés – Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Paul Giamatti et Edgar Ramírez, qui font le maximum. (Le travail d’accent inspiré et vraiment bizarre de Plemons et Giamatti doit être entendu pour être cru.) l’affaire. Mais à une époque de cinéma dominée par d’autres propriétés Disney dans Marvel et Star Wars, il est de plus en plus probable que toute adaptation de film de parc à thème qui n’est pas Pirates des Caraïbes marchera sur la planche.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer