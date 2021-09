Y a-t-il de la place pour l’insulte ? Amarinder Singh riposte après que le Congrès a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la colère en politique

in

Le capitaine Amarinder Singh a riposté en demandant s’il y avait de la place pour l’humiliation et l’insulte dans un « grand vieux parti » comme le Congrès.

Après que l’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, ait remis en question la manière dont le Congrès le remplacerait et ait qualifié les chefs de parti Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra de « inexpérimentés », le Congrès a déclaré jeudi qu’il était naturel que les anciens se mettent en colère, mais lui a rappelé qu’il n’y avait pas de place à la colère en politique.

Singh, cependant, a riposté en demandant s’il y avait de la place pour l’humiliation et l’insulte dans un « grand vieux parti » comme le Congrès.

« Il a peut-être l’âge de mon père. Les aînés se mettent en colère… ils se mettent très en colère et disent parfois tant de choses avec colère. Mais nous respectons tous sa colère, son âge et son expérience. J’espère qu’il reconsidérera cela », a déclaré la porte-parole du Congrès, Supriya Shinate, lors d’un briefing de l’AICC.

« Il n’y a pas de place pour la colère, l’envie… les commentaires personnels… les sentiments de vengeance n’ont pas leur place en politique. Nous espérons qu’il sera raisonnable et reconsidérera ce qu’il a dit parce qu’il est un puissant guerrier du parti du Congrès… de telles remarques ne conviennent pas à sa stature », a-t-elle ajouté.

En réponse, l’ancien conseiller média de CM, Raveen Thukral, a publié un tweet citant Singh disant : « Oui, il n’y a pas de place pour la colère en politique. Mais y a-t-il de la place pour l’humiliation et l’insulte dans une grande vieille fête comme @INCIndia ? Si un haut dirigeant du parti comme moi peut être traité ainsi, je me demande ce que les travailleurs doivent endurer !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.