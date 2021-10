Y a-t-il de l’argent à gagner en pariant contre le public ?

Cette semaine, Warren et Ben décortiquent trois gros affrontements avec de forts investissements publics. Ils commencent par le match de dimanche soir entre Dallas et Minnesota et expliquent pourquoi Cowboys -2,5 peut être trop beau pour être vrai (1:00). Ensuite, ils discutent de Tampa Bay avec moins d’un touché à la Nouvelle-Orléans (21h00) et si la défense des Patriots peut les garder dans le match contre les Chargers (45h00). De plus, un tir rapide sur Browns-Steelers (55:00), Giants-Chiefs (58:00) et Titans-Colts (1:01:00) et quelle équipe dirige actuellement l’AFC est légitime (1:05:00).

Hôtes : Warren Sharp et Ben Solak

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

S’abonner: Spotify