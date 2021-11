Y a-t-il des raisons de continuer à croire en Shiba Inu ou est-il temps d’abandonner ? | La technologie

La devise qui a émergé du meme est en baisse depuis des semaines, à tel point que de nombreux experts pensent qu’il est temps de vendre tous les jetons et d’accepter que ce qui s’est passé avec ce memecoin a été une arnaque, mais il y en a d’autres qui continuent de le défendre.

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir s’il faut ou non investir dans le Shiba Inu, principalement parce que la devise n’arrête pas de dégringoler.

Qu’il s’agisse d’un memecoin, une crypto-monnaie née d’un mème en réponse à Dogecoin, ne nous aide pas à le prendre au sérieux. Mais il y a des analystes qui pensent que cela peut revenir en arrière.

Et ceux qui pensent cela s’appuient sur ces arguments, voyons-les :

1. La communauté Shiba Inu est un signe de rentabilité : Lorsque vous avez une base de fans qui pousse un actif à volume relativement faible, vous êtes susceptible de voir des fluctuations spectaculaires. C’est exactement ce qui s’est passé et pourrait continuer à se produire à l’avenir, mais il y a des millions de personnes qui le soutiennent.

2. Le manque d’utilité n’a pas d’importance : Une critique qui n’est pas exclusive au Shiba Inu. L’utilité n’a pas d’importance. Bitcoin n’est pas au prix de 60 000 $ car il est utile. Sinon, il est devenu une réserve de valeur numérique, à l’abri des regards indiscrets du gouvernement (du moins disent ses défenseurs).

3. Le manque de différenciation n’est pas non plus un problème : Beaucoup de gens disent que Shiba Inu manque de différenciation, mais cela se produit également avec les plus de 14 000 crypto-monnaies et leur comptage. Il n’y a absolument rien qui oblige une personne à acheter SHIB sur une autre pièce ou jeton.

4. Le retard de Robinhood n’est pas la fin : Jusqu’à présent, Robinhood a été hésitant en partie à cause de problèmes de réglementation. Pourtant, les experts ne pensent pas que cela dissuadera quiconque d’acheter Shiba Inu. Si SHIB se renforce, plusieurs plates-formes l’accepteront. C’est une question de temps.

5. SHIB est un livre ouvert : Considérant à quel point l’idée des pièces meme est farfelue, SHIB aurait dû s’effondrer il y a longtemps. Le fait qu’il existe depuis si longtemps signifie que la communauté Shiba Inu peut avoir une force sans précédent.

Tout le monde parle de cryptomonnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Avec tous ces arguments, nombreux sont les experts qui pensent que l’heure de Shiba Inu n’est pas encore venue, et qu’ils ont encore de beaux mois devant eux.

Donc, si vous envisagez d’investir dans cette memecoin, il est possible que le moment soit maintenant, où cette pièce ne vaut presque rien. Même s’il se peut aussi que vous perdiez tout.