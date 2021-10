Y a-t-il eu de la romance dans EXATLON USA ?

Maintenant Jacobo García et Dayleen Santana

Tout au long des cinq saisons intenses de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States, beaucoup de choses se sont passées entre les différents groupes d’athlètes qui se sont joints aux deux équipes, Famous et Contending.

Et c’est que dans une compétition comme celle-ci, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu ; les conditions extrêmes, les longues heures d’enregistrement, les circuits difficiles, ce n’est pas pour rien qu’ils l’appellent « la compétition la plus féroce de la planète ».

Mais aussi, des jeux typiques de coexistence se produisent, et bien que de bonnes amitiés et même des séparations définitives naissent, il y a aussi eu des romances entre athlètes, en fait il y en a qui continuent aujourd’hui, et même des bébés sont déjà nés !

Ils ont été un couple au sein de la compétition

Danee Marmolejo et Raquel Becker

Ce coup de cœur s’est produit lors de la première saison. D’ailleurs, on oserait assurer que Danee Marmolejo et Raquel Becker sont le premier couple de l’histoire d’Exatlon États-Unis. Ils sont tous deux venus à la compétition en tant que petits amis et leur relation a été victime de la coexistence. Au milieu de la saison, Danee a dû s’éloigner en raison d’une blessure, et lorsqu’il est revenu en renfort, Raquel lui a fait savoir qu’il ne restait plus rien.

Cette relation entre les prétendants s’est terminée par les sables féroces d’Exatlon aux États-Unis.

Jacobo García et Dayleen Santana

Jacobo et Dayleen appartenaient tous deux à l’équipe Famosos à l’époque pendant leur séjour à Exatlon United States. Dans le feu de la compétition, ils sont tombés amoureux et quand les deux ont été éliminés, ils ont décidé de se mettre ensemble pour toujours. A tel point qu’ils sont aujourd’hui les parents d’un adorable bébé nommé Ezra, ce qui signifie « Dieu aide », rendant ainsi hommage à la foi chrétienne profonde qu’ils professent tous les deux.

Rafa Soriano et Dennhi Callu

Une idylle qui a duré leurs passages respectifs par Exatlon. Bien que Rafa Soriano et Dennhi Callú aient essayé de garder leur relation secrète à tout moment, cependant, lorsque le présentateur de la compétition de l’époque les a précisés, ils ont assuré qu’ils avaient effectivement une relation et qu’ils auraient déjà fait des plans en dehors des arènes.

Mais ce n’était pas le cas et après la fin d’Exatlon USA, ils ne se sont plus revus.

Rafa Soriano et Raquel Becker

L’engoué Rafa Soriano a continué dans sa dernière étape à travers Exatlon États-Unis en fléchant les filles de son équipe. Cette fois, c’était Raquel Becker et la romance s’est produite dans la cinquième saison d’Exatlon United States.

Bien que les adeptes n’aient pas beaucoup misé sur ce nouveau couple, après la fin, Rafa et Raquel sont restés ensemble et très solides, démontrant qu’apparemment ce couple était formé pour rester.

Jessica Cediel et Mack Roesch

Avant Chelly Cantú, la reporter d’Exatlon aux États-Unis était la belle journaliste, mannequin et présentatrice colombienne Jessica Cediel.

À Exatlon États-Unis, Cediel était chargée de faire connaître tout ce qui n’avait pas été vu lors des journées de compétition à Exatlon États-Unis et c’est précisément là qu’elle et Mack Roesch, un athlète de la Team Famosos, sont tombés amoureux.

La relation a été très rapide et en quelques mois, le couple était déjà fiancé, mais alors qu’ils avançaient vertigineusement, c’est de la même manière qu’ils se sont séparés et qu’ils ont juste montré leur amour sur les réseaux sociaux, ils ont joué dans un combat notoire pour la bague de fiançailles qui, selon Mack , Jessica aurait refusé de revenir. Aujourd’hui, les deux ont leurs partenaires respectifs et semblent avoir diminué les combats.

